Savaşın 15 günde biteceği öngörülmüş! Rus askerlerinin bıraktığı belgeler iddiaları güçlendirdi - Son Dakika

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya havadan ve karadan harekat başlattı. Rus birlikleri kısa süre Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarına kadar geldi. Ancak Ukrayna ordusu bazı bölgelerde başarılı bir savunma hattı kurdu.

RUS ASKERLER KAÇARKEN ARKALARINDA BELGE BIRAKMIŞ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun başarılı operasyonları sayesinde, Rus askerlerinin panik yaparak bazı gizli evrakları arkalarında bıraktıkları belirtildi.

SAVAŞ PLANI 18 OCAK'TA ONAYLANMIŞ

Ele geçirilen söz konusu evraklarda, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonel planlarına ilişkin bilgilere ulaşıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Ukrayna ile savaş planı 18 Ocak'ta 2022 onaylanmış. Ukrayna'nın tümünün ele geçirilmesi 20 Şubat ila 6 Mart arasında 15 gün içerisinde tamamlanmak zorundaymış." ifadesi kullanıldı.