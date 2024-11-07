Scholz Güvenoyu İsteyecek - Son Dakika
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Scholz Güvenoyu İsteyecek

Scholz Güvenoyu İsteyecek

Almanya Başbakanı Scholz, 15 Ocak 2025'te meclisten güvenoyu isteyeceğini açıkladı.

07.11.2024 11:19
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ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, 15 Ocak 2025'te meclisten güvenoyu isteyeceğini duyurdu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, hükümet ortaklarıyla yaptığı toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'den Maliye Bakanı Christian Linder'i görevden almasını istediğini belirten Scholz, bu adımı ülkeye zarar verilmemesi için attığını söyledi.

Scholz, Almanya'nın gerekli kararları alabilecek güce sahip bir hükümete ihtiyaç duyduğunu kaydederek, "15 Ocak 2025'te Federal Meclis'ten güvenoyu isteyeceğim. Parlamento üyeleri erken seçimin önünün açılıp açılmayacağına karar verebilecekler. Bu seçim, Anayasa'da öngörülen sürelere uygun olarak en geç mart ayı sonuna kadar gerçekleştirilebilir" dedi.

Scholz, tüm enerjisini ülkeyi zor zamanlardan geçirmeye adadığını ifade ederek, doğru kararlarla bu krizden daha güçlü şekilde çıkacaklarına emin olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

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