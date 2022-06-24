Putin, "soykırım" iddiasını da Ukrayna'nın işgalinin gerekçelerinden biri olarak göstermişti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika › Dünya › Severodonetsk'teki Ukrayna birliklerine geri çekilme emri verildi - Son Dakika

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