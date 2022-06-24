Severodonetsk'teki Ukrayna birliklerine geri çekilme emri verildi - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Severodonetsk'teki Ukrayna birliklerine geri çekilme emri verildi

24.06.2022 13:25
Severodonetsk'teki Ukrayna birliklerine geri çekilme emri verildi

Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinin valisi, kuşatma altındaki Severodonetsk kentinde askeri birliklere geri çekilme emri verildiğini açıkladı.

Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinin valisi Serhiy Haidai, kuşatma altındaki Severodonetsk kentinde askeri birliklere geri çekilme emri verildiğini açıkladı.

Luhansk Valisi, Ukrayna askerlerinin yıkılmıuş mevzilerde kalmalarının anlamı olmadığını söyledi.

"Ruslar şehrin altyapısını yerle bir etti" diyen vali, Ukrayna askerlerinin yeni mevzilere gönderileceklerini belirtti.

Vali ayrıca kentte evlerin yüzde 80'inin ağır hasar aldığını, bu evlerin yıkılmasının gerekeceğini duyurdu.

Severodonetsk, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda en önemli hedeflerinden biriydi.

Rus güçleri, kentin kontrolünü büyük oranda ele geçirmişti.

Severodonetsk'teki Ukrayna birlikleri, son olarak şehirde bir sanayi bölgesini savunmaya çalışıyordu.

24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlayan Rusya, ülkenin doğusunda Severodonetsk'ten sonra Lıçansk kentini de ele geçirmeye çalışıyor.

Lıçansk'ın da ele geçirilmesi halinde Rusya, Luhansk bölgesinde kontrolü büyük oranda sağlamış olacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk'tan oluşan Donbas bölgesinde, Rusça konuşan halkın yıllardır soykırıma maruz kaldığını iddia ediyor.

Ancak Putin'in iddiası bir delile dayanmıyor.

Putin, "soykırım" iddiasını da Ukrayna'nın işgalinin gerekçelerinden biri olarak göstermişti.

Ukrayna ise Putin'in iddialarını reddediyor ve Rusya'yı "Ukrayna halkına soykırım yapmakla" suçluyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: BBC

Vladimir Putin, Luhansk, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Severodonetsk'teki Ukrayna birliklerine geri çekilme emri verildi - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
15:14 Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:19 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
14:11 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ikinci bebek haberinden sonra ilk kez konuştu: Yeni öğrendik, çok heyecanlıyız
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı
13:58 ABD Başkanı Biden, eline tutuşturulan talimat listesiyle gündem oldu: Oturacaksın, teşekkür edeceksin, odadan çıkacaksın
13:44 Futbolcu Alpaslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'nın dekolte elbisesine müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 15:25:28. #1.11#
SON DAKİKA: Severodonetsk'teki Ukrayna birliklerine geri çekilme emri verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement