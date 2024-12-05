Silahlı muhalifler, rejime ait araçları Hama\'da böyle kovaladı

Dünya

Suriye'de Beşar Esed rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ı ele geçirdikten sonra Hama kent merkezine bugün itibarıyla giriş yaptı.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Rejim karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin doğusundaki Mezarib, Sanayi ve Arbain mahallelerine girerken bölgedeki şiddetli çatışmalar da devam ediyor.

HAMA'DA KOVALAMACA KAMERADA

Rus savaş uçaklarının da Suriye rejim güçlerine destek verdikleri öğrenilirken muhalifler rejime ait zırhlı araçları ve birlikleri nasıl püskürttüğüne dair yeni bir video paylaştı.

ESAD REJİMİNE AİT BİRLİKLERİ PÜSKÜRTTÜLER

Görüntüler Hama kırsalındaki Hattab kasabasından. Son günlerde Hama'da büyük ilerleme kaydeden muhalif güçler, işte bu kentte de Esad rejimine ait birlikleri püskürttü.

MUHALİFLER KARŞISINDA YENİK DÜŞTÜLER

Videoda, muhaliflere ait araçların rejime ait araçları nasıl kovaladığı görülüyor. Belli noktalarda da muhalifler ve rejim güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Rejime ait birlik ve araçların muhalifler karşısında yenik düştüğü de videoda görülüyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.