Somali'deki sahil otelindeki El Kaide saldırısı: 6 Sivil Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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Somali'deki sahil otelindeki El Kaide saldırısı: 6 Sivil Ölü, 10 Yaralı

Somali'deki sahil otelindeki El Kaide saldırısı: 6 Sivil Ölü, 10 Yaralı

10.06.2023 14:33

El Kaide'ye bağlı teröristlerin altı saatlik kuşatması sırasında Somali'deki Pearl Beach Oteli'nde altı sivil öldürüldü ve on kişi yaralandı. Saldırı, İslamcı isyanın bir parçasıdır ve genellikle yüksek rütbeli yetkililerin konakladığı otelleri hedef almaktadır. 2022'de Somali'deki şiddet olaylarında en az 613 sivil hayatını kaybetti ve 948 kişi yaralandı. Bu rakamlar, 2017'den bu yana en yüksek seviyede ve bir önceki yıla göre yüzde 30'dan fazla bir artışı temsil ediyor.

Somali'deki bir sahil otelinde gerçekleşen altı saatlik kuşatma sırasında, El Kaide'ye bağlı teröristler altı sivili öldürdü ve on kişiyi yaraladı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Pearl Beach Oteli, Cuma günü saat 8 sıralarında yedi El-Şebab militanının saldırısına uğradı. Somali Polis Teşkilatı'na göre, saldırı, militanlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmanın ardından sabah 2'de son buldu.

Bu olay, Somali federal hükümetine karşı 15 yıldır devam eden İslamcı isyanın bir parçasıdır, bu isyan genellikle Somali'deki ve yabancı ülkelerden gelen yüksek rütbeli yetkililerin konakladığı otelleri hedef almaktadır.

Somali Polis Teşkilatı, saldırıda altı sivilin yaşamını yitirdiğini, on kişinin yaralandığını ve kurtarma operasyonu sırasında üç güvenlik gücü üyesinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Güvenlik güçleri, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dahil olmak üzere 84 kişiyi kurtardı.

Bazı tanıklar, çatışmanın ardından meslektaşlarının telefonlarına cevap vermemesinden endişe duyduklarını belirtti. Diğerleri ise otelde patlamalar ve silah sesleri duyduklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletlere göre, 2022'de Somali'deki şiddet olaylarında en az 613 sivil hayatını kaybetti ve 948 kişi yaralandı. Bu olayların çoğu, El-Şebab'a bağlanan patlayıcılardan kaynaklandı. Bu rakamlar, 2017'den bu yana en yüksek seviyede ve bir önceki yıla göre yüzde 30'dan fazla bir artışı temsil ediyor.

Somali'deki sahil otelindeki El Kaide saldırısı: 6 Sivil Ölü, 10 Yaralı
Somali'deki sahil otelindeki El Kaide saldırısı: 6 Sivil Ölü, 10 Yaralı
Somali'deki sahil otelindeki El Kaide saldırısı: 6 Sivil Ölü, 10 Yaralı
Somali'deki sahil otelindeki El Kaide saldırısı: 6 Sivil Ölü, 10 Yaralı
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Son Dakika Dünya Somali'deki sahil otelindeki El Kaide saldırısı: 6 Sivil Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali'deki sahil otelindeki El Kaide saldırısı: 6 Sivil Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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