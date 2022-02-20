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Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan korkutan sözler: Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir - Son Dakika

Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan korkutan sözler: Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir

20.02.2022 17:41

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya-Ukrayna sorunuyla ilgili korkutan sözler söyledi. ABD'nin diplomasi kapısını açık bıraktığını söyleyen Blinken, "Rusya saldırı için bahaneler planlıyor. Rusya, Ukrayna hükümetini bir şiddet olayıyla suçlayabilir. Bu Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir. Rusya ve Belarus'un tatbikatı işgal endişelerini daha da artırdı. Bütün işaretler Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönünde." ifadelerini kullandı.

Son dönemde artan Rusya- Ukrayna kriziyle ilgili tarafını belli eden ABD, Rusya üzerinde diplomatik baskı kullanarak olası saldırı ihtimalini devre dışı bırakmak istiyor. Ancak Rusya, ABD'nin bu çabasının provokasyon olduğunu niteliyor. Bu kapsamda taraflardan peş peşe açıklamalar gelirken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da son durumla ilgili detaylar verdi.

"HER FORMATTA GÖRÜŞMEYE HAZIR"

Blinken, "ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile herhangi bir zaman ve formatta görüşmeye hazır" dedi.

Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan endişelendiren açıklama: Bütün işaretler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönünde
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Tanklar gerçekten dönene kadar Putin'i caydırmak için tüm diplomatik araçları kullanacaklarını belirten Blinken, "Rusya ve Belarus'un tatbikatı işgal endişelerini daha da artırdı. Bütün işaretler Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönünde" ifadelerini kullandı.

Blinken, Zelenskiy'nin Rusya'ya yaptırım hakkında söylemlerini anladığını ABD'nin Putin'i ikna etmek için her şeyi yapacağını söyledi.

YORUMLAR (1)
  • james dean: Ortada birşey yok. biden kendi yokuyla kavga ediyor. Olan bizim borsaya oluyor. Enteresan bi durum. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan korkutan sözler: Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan korkutan sözler: Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir Blinken: 'Rusya Ukrayna'yı İşgal Etmeyeceğini İlan Etmeli' Blinken: "Rusya Ukrayna'yı İşgal Etmeyeceğini İlan Etmeli" ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'Rusya, Ukrayna'yı işgal için sahte terör saldırısı üretebilir' ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Rusya, Ukrayna'yı işgal için sahte terör saldırısı üretebilir"

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Son Dakika Dünya Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan korkutan sözler: Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir - Son Dakika Dünya


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