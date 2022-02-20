Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan korkutan sözler: Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir

Son dönemde artan Rusya- Ukrayna kriziyle ilgili tarafını belli eden ABD, Rusya üzerinde diplomatik baskı kullanarak olası saldırı ihtimalini devre dışı bırakmak istiyor. Ancak Rusya, ABD'nin bu çabasının provokasyon olduğunu niteliyor. Bu kapsamda taraflardan peş peşe açıklamalar gelirken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da son durumla ilgili detaylar verdi.

"HER FORMATTA GÖRÜŞMEYE HAZIR"

Blinken, "ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile herhangi bir zaman ve formatta görüşmeye hazır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Tanklar gerçekten dönene kadar Putin'i caydırmak için tüm diplomatik araçları kullanacaklarını belirten Blinken, "Rusya ve Belarus'un tatbikatı işgal endişelerini daha da artırdı. Bütün işaretler Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönünde" ifadelerini kullandı.

Blinken, Zelenskiy'nin Rusya'ya yaptırım hakkında söylemlerini anladığını ABD'nin Putin'i ikna etmek için her şeyi yapacağını söyledi.