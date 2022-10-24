Liz Truss'un istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak oldu - Son Dakika
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Liz Truss'un istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak oldu

24.10.2022 16:40

Liz Truss istifa ettiği İngiltere'de Penny Mordaunt'un başbakanlık yarışından çekilmesinin ardından yeni başbakan Hint asıllı Rishi Sunak oldu. Sunak, Hint asıllı olması nedeniyle de İngiltere tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

İngiltere tarihinin en kısa süre görevde kalan başbakanı Liz Truss'ın istifa etmesinin ardından İngiltere'nin yeni başbakanının kim olacağı merakla bekleniyordu. Dün Boris Jonshon'un yarıştan çekilmesinin ardından geriye Penny Mordaunt ve Rishi Sunak kaldı.

BİR ADAY DAHA YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Bugün ise Penny Mordaunt'un da yarıştan çekilmesiyle birlikte geriye aday olarak sadece Rishi Sunak kaldı. Sunak, İngiltere'nin yeni başbakanı olarak göreve gelirken, bir ilki de beraberinde getirmiş oldu. Buna göre Sunak, İngiltere'nin ilk Hint asıllı başbakanı olma unvanını eline geçirdi.

RİSHİ SUNAK KİMDİR?

Rishi Sunak (12 Mayıs 1980), Britanyalı siyasetçi. Şubat 2020-Temmuz 2022 arasında Birleşik Krallık Hazine Şansölyesi olarak görev yaptı. Muhafazakâr Parti üyesi olan Sunak, Temmuz 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Hazine Bakanlığı'nda baş sekreterlik yapmıştır. 2015 genel seçimlerinden beri parlamentoda Richmond (Yorks) milletvekilidir. 2001 ile 2004 yılları arasında Goldman Sachs'ta çalıştı.

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Rishi Sunak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Liz Truss'un istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Liz Truss'un istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak oldu - Son Dakika
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