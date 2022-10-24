Liz Truss'un istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak oldu

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İngiltere tarihinin en kısa süre görevde kalan başbakanı Liz Truss'ın istifa etmesinin ardından İngiltere'nin yeni başbakanının kim olacağı merakla bekleniyordu. Dün Boris Jonshon'un yarıştan çekilmesinin ardından geriye Penny Mordaunt ve Rishi Sunak kaldı.

BİR ADAY DAHA YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Bugün ise Penny Mordaunt'un da yarıştan çekilmesiyle birlikte geriye aday olarak sadece Rishi Sunak kaldı. Sunak, İngiltere'nin yeni başbakanı olarak göreve gelirken, bir ilki de beraberinde getirmiş oldu. Buna göre Sunak, İngiltere'nin ilk Hint asıllı başbakanı olma unvanını eline geçirdi.

RİSHİ SUNAK KİMDİR?

Rishi Sunak (12 Mayıs 1980), Britanyalı siyasetçi. Şubat 2020-Temmuz 2022 arasında Birleşik Krallık Hazine Şansölyesi olarak görev yaptı. Muhafazakâr Parti üyesi olan Sunak, Temmuz 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Hazine Bakanlığı'nda baş sekreterlik yapmıştır. 2015 genel seçimlerinden beri parlamentoda Richmond (Yorks) milletvekilidir. 2001 ile 2004 yılları arasında Goldman Sachs'ta çalıştı.