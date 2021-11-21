Son Dakika! Libya'da 2 yıldır alıkonuluyorlardı! 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Libya'da iki yıldır alıkonulan 7 vatandaşımızdan gelecek haber bekleniyordu. Çoğunlukla lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay adlı vatandaşların kurtarılması amacıyla Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından uzun süredir çalışmalar yürütülüyordu.

YURDA DÖNÜŞLERİ SAĞLANDI

Katar İstihbarat Teşkilatı'nın da katkı verdiği çalışmalar neticesinde Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sağlandı.

ERDOĞAN, VATANDAŞLARLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönmelerini müteakip vatandaşlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletin bu süreçteki yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca vatandaşların yurda getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ve tebriklerini iletti.