MİT'ten başarılı operasyon! Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Mohammed Nasır öldürüldü - Son Dakika
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MİT'ten başarılı operasyon! Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Mohammed Nasır öldürüldü

02.12.2022 10:16

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Tugay sorumlusu Mohammed Nasır, MİT'in Suriye'de yaptığı nokta operasyonu sonucu etkisiz hale getirildi. Diğer taraftan Şırnak'ta ihbar üzerine yapılan aramada, Canfeda Alman kod adlı terörist Azad Öngüç ve yanındaki 2 kişi bir tır dorsesinde kıskıvrak yakalandı.

İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızı kaybettiğimiz terör saldırısının ardından TSK, Suriye'nin kuzeyine kara harekatı için güçlü mesajlar vermeye devam ederken, MİT Suriye'de dikkat çeken bir operasyona imza attı.

TERÖR ÖRGÜTÜ SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

MİT, PKK/ YPG Tel Tamir Eyaleti Sözde Tugay sorumlusu Kemal Pir kod adlı İbrahim Mohammad Nasır'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölge halkından olması itibarıyla Barış Pınarı bölgesi sınır hattını çok iyi bildiği değerlendirilen teröristin, füze konusunda uzman olduğu, sabotaj planlarının yapılmasında aktif rol aldığı belirlendi.

MİT TARAFINDAN HEDEF LİSTESİNE ALINMIŞTI

Teröristin Barış Pınarı bölgesine yönelik eylemlerde önemli rol oynadığı tespit edildi. Kendisine bağlı unsurlarla sabotaj eylemlerine katılan terörist, MİT tarafından hedef listesine alındı. MİT, Suriye'deki operasyonla teröristi etkisiz hale getirdi.

CANFEDA ALMAN KOD ADLI TERÖRİST TIRIN DORSESİNDE YAKALANDI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak'ta ihbar üzerine yapılan aramada, Canfeda Alman kod adlı terörist Azad Öngüç ve yanındaki 2 kişinin bir tırın dorsesinde yakalandığı ifade edildi.

YORUMLAR (2)
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MSB: 'Teröre ve teröriste geçit yok!Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. MSB: 'Teröre ve teröriste geçit yok!Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu: PKK/YPG Tugay sorumlusu İbrahim Mohammad Nasır etkisiz hale getirildi MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu: PKK/YPG Tugay sorumlusu İbrahim Mohammad Nasır etkisiz hale getirildi

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Son Dakika Dünya MİT'ten başarılı operasyon! Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Mohammed Nasır öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT'ten başarılı operasyon! Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Mohammed Nasır öldürüldü - Son Dakika
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