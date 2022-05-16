Sosyal medya fenomeni köprüde göğsünü açtı! Hakkında "toplumsal ahlaka aykırı davranmak" suçundan işlem başlatıldı - Son Dakika

Sosyal medya fenomenleri, ilgi çekmek adına birbirinden ilginç hareketlerde bulunmaya devam ediyor. İngiltere'de Billie Louise adlı fenomenin imza attığı son hareket ise akıllara durgunluk verdi.

KÖPRÜYE ÇIKIP GÖĞÜSLERİNİ AÇTI

Billie Louise, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Kent şehrindeki işlek bir köprünün üzerine çıkarak göğüslerini açtı. Bu sırada aşağıdan ise çok sayıda araç geçiriyordu. Sürücülerin, yaşananlar nedeniyle dikkatinin dağıldığı belirtildi.

HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Louise'nin bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından polis ekipleri de harekete geçti. Sosyal medya fenomeni hakkında "Toplumsal ahlaka aykırı davranmak" suçundan işlem başlatıldı.