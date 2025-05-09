Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı - Son Dakika
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Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı\'ndan Sudan\'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da kötüye giden güvenlik koşulları nedeniyle vatandaşlara seyahat uyarısı yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Sudan'a yönelik 27 Aralık 2023 tarihli Seyahat ve Güvenlik Duyurusunun halen geçerli olduğu hatırlatılarak, zorunlu olmadıkça bu ülkeye seyahat edilmemesi istendi.

09.05.2025 06:30
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Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, halihazırda Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarına dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

ÜLKEDEN AYRILIN

Açıklamada, ülkede kalmaları zorunlu olmayan vatandaşların, Port Sudan'dan sınırlı sayıda süren ticari uçuşlar ya da bulundukları bölgeye göre kara ve deniz yoluyla ülkeden hızlı ve güvenli şekilde ayrılmaları tavsiye edildi. Vatandaşların gelişmeleri Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği'nin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından takip etmeleri istendi.

KONSOLOSLUĞUN NUMARALARI DA VERİLDİ

Acil durumlar için Hartum Büyükelçiliği'nin +249 90 094 2738 numaralı hattı ve Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin +90 312 292 29 29 numaralı telefonları üzerinden iletişim kurulabileceği bildirildi.

PORT SUDAN'DA 5 GÜNDÜR SALDIRILAR SÜRÜYOR

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalar yaşanıyor.

Sudan'ın geçici başkenti konumundaki Port Sudan, 5 gündür art arda İHA saldırılarına maruz kalıyor ve bu saldırılar sonucunda yangınlar ve patlamalar meydana geliyor.

Sudan hükümeti bu saldırılardan HDK'yi ve ona destek verdiğini iddia ettiği Birleşik Arap Emirlikleri'ni sorumlu tutuyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı - Son Dakika

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