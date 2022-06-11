Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz - Son Dakika
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz

11.06.2022 00:01

Suriye'nin kuzeyine yönelik yapılması planlanan yeni operasyon öncesi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Rus televizyonuna konuşan Esad, Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tel Rıfat ve Münbiç'i işaret ederek duyurduğu Suriye'nin kuzeyine yönelik yapılması planlanan yeni operasyon, YPG/ PKK'yı panikletirken Beşar Esad'dan da konuya ilişkin açıklama geldi.

"İLK ETAPTA HALK DİRENİŞİ OLUR"

Russia Today'e konuşan Esad, "Bir işgal olursa ilk etapta bir halk direnişi olur. Tabi ki, Suriye ordusunun konumlandığı yerlerde askeri koşulların doğrudan karşı karşıya getirdiği durumlarda karşılık veririz" ifadelerini kullandı.

"DURUM YİNE AYNI OLACAK"

İki buçuk yıl önce Türk ve Suriye ordularının karşı karşıya geldiğini ve Suriye topraklarındaki giren bazı Türk hedefleri saldırı yapıldığını söyleyen Esad, "askeri kapasite izin verirse durum yine aynı olacak" dedi. Esad yönetimine bağlı Suriye ordusu İdlib kentindeki 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda, 3 sivil yaşamını yitirirken, 12 sivil yaralanmıştı.

"RUSYA, ULUSLARARASI DENGEYİ YENİDEN SAĞLAYACAK"

Suriye Devlet Başkanı, Rusya'nın Ukrayna'daki işgal girişimiyle ilgili soruları da yanıtlayarak Rusya'nın maruz kaldığı savaşın yalnızca NATO'nun genişlemesine bağlanamayacağını belirtti ve bunun Komünizm ya da Birinci Dünya Savaşı'ndan beri devam eden bir mücadele olduğunu ileri sürdü. Esad Rusya'nın bugünkü gücünün kaybettiği uluslararası dengeyi yeniden kurmasını sağlayacağı görüşünü dile getirdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
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Son Dakika Dünya Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz - Son Dakika
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