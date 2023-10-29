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Suriye'nin doğusunda PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasında çatışmalar başladı - Son Dakika

Suriye'nin doğusunda PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasında çatışmalar başladı

Son Güncelleme: 29.10.2023 13:57

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile ABD'nin desteklediği terör örgütü arasında çatışmalar başladı. PKK/YPG'li teröristlerin bölge halkını alıkoyduğu bilgisi üzerine Arap aşiretleri terör örgütüne ait karargahları hedef aldı. Çatışmaların devam ettiği bölgede ABD helikopterleri keşif uçuşları yapmaktadır. Arap aşiretleri daha önce de terör örgütüne karşı operasyonlar düzenlemiş ancak sivil kayıpları önlemek için geri çekilmişti. Terör örgütü PKK/YPG'nin Deyrizor'daki işgali sivil halkı olumsuz etkilemektedir.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde PKK/ YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile ABD'nin desteklediği terör örgütü arasında birçok noktada çatışmalar başladı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD'nin desteğini alan PKK/YPG'li teröristler, dün Deyrizor'un doğusunda bölge halkından çok sayıda kişiyi alıkoydu.

Bunun üzerine Arap aşiretleri, gece yarısından sonra doğu kırsalda yer alınan Ziyban, Şuheyl, Cerzi ve Ebu Hardub köylerinde terör örgütüne ait sözde karargahları ağır silahlarla hedef aldı.

Çatışmalar, sabah saatleri ile birlikte, ilin güneydoğusundaki Kışkiyye ile Ebu Hamam köylerine sıçradı.

Ebu Hardub köyünde çok sayıda terörist silahlarıyla Arap aşiret üyelerine teslim olurken, Araplar Cerzi'de bir insansız hava aracı düşürdü.

PKK/YPG'li teröristlerin Ebu Hardub köyüne düzenlediği havan saldırısında ise 4 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Bölgedeki üslerinden kalkış yapan ABD helikopteri çatışmaların yaşandığı bölgelerde keşif uçuşlarıyla gözlem yaptı.

Çatışmalar devam ediyor.

Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalar

Terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altında kalan Arap aşiretleri, 27 Ağustos- 25 Eylül'de örgüte karşı iki kez operasyon yapmıştı.

Operasyonlar sonucu Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçelerinde 30'dan fazla köy terörden arındırılmıştı. Ancak Araplar, terör örgütünün saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.

Akidat aşireti lideri İbrahim Hafıl, 11 Ekim'de sosyal medya hesabında terör örgütüne karşı ayaklanmaya hazır oldukları mesajını vermesinin ardından kısa süreliğine çatışmalar yaşanmıştı. Çatışmaların yaşandığı Direnç, Garanic, Ebu Nteyl, el-Sur, Havayic, Şuheyl ve El Casimi köylerinde terör örgütüne ait araçlar ve sözde karargahları ağır silahlarla hedef alınmıştı.

Deyrizor'daki PKK/YPG işgali

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satan örgüt, sağladığı geliri kendi faaliyetleri için kullanıyor, bölge halkını ise yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum bırakıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Suriye'nin doğusunda PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasında çatışmalar başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'nin doğusunda PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasında çatışmalar başladı - Son Dakika
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