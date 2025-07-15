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Süveyda'da Ateşkes İlan Edildi

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Süveyda\'da Ateşkes İlan Edildi
15.07.2025 14:03
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Süveyda\'da Ateşkes İlan Edildi
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Suriye Savunma Bakanı, Süveyda'da ateşkesin ilan edildiğini açıkladı.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, iki gündür çatışmaların sürdüğü Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Kasra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehirdeki kanaat önderleri ve ileri gelenlerle varılan anlaşma doğrultusunda ateşkesin ilan edildiğini belirterek, "Şehirdeki tüm askeri birliklerimize ateşkes uygulanması talimatı verilmiştir. Ancak yasa dışı silahlı gruplar tarafından herhangi bir saldırı durumunda, yalnızca ateş açılan kaynaklara karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı.

Süveyda'da ateşkes ilan edildi

ÖLÜ SAYISI 100'Ü AŞTI

Suriye İçişleri Bakanlığı, iki gündür devam eden çatışmalarda 30 kişinin öldüğünü açıklarken Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yerel kaynak ağına dayanarak ölü sayısının 99'a yükseldiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Çatışmalarda ikisi çocuk, ikisi kadın toplam 60 Dürzi'nin, 18 Bedevi'nin öldüğü kaydedildi.

Suriye Savunma Bakanlığı sözcüsü Hasan Abdülgani, İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde bölgeye asker ve güvenlik güçleri göndererek duruma hızla müdahale edildiğini, "yasa dışı bir silahlı grubun" saldırısında 18 askerin öldüğünü bildirdi.

Süveyda'da ateşkes ilan edildi

İSRAİL'DEN DÜRZİLERE DESTEK

Dürzilerle Bedevi aşiretler arasındaki çatışmaların ikinci gününde bölgede İsrail savaş uçakları uçtu.

İsrail Savunma Güçlerinden (IDF) yapılan açıklamada savaş uçaklarının Süveyda ilinde bazı tankları hedef aldığı açıklandı.

Açıklamada, "Tanklar, bölgeye ulaşmalarının engellenmesi amacıyla hedef alınmıştır. Suriye'nin güneyinde bu tankların varlığı, İsrail devletine tehdit oluşturabilir. IDF, Suriye'nin güneyinde bir askerî tehdit oluşumuna izin vermeyecek ve buna karşı eyleme geçecektir" denildi.

İsrail medyasında aktarılanlara göre İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz da hava saldırısının Suriye'deki rejime yönelik bir mesaj ve açık bir uyarı olduğunu belirterek "Suriye'deki Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz. İsrail boş boş oturup izlemeyecek" dedi.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenledi.

Süveyda'da ateşkes ilan edildi

GERGİNLİK NASIL TIRMANDI?

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdurrahman'ın verdiği bilgilere göre çatışmalar, Dürzi bir manavın Bedevi aşiret mensupları tarafından soyularak kaçırılmasıyla başladı.

Kısa bir süre içinde adam kaçırmalar ve barikatlar kuruldu ve silahlı çatışma başladı.

Süveyda'da Şam rejimine muhalif Şeyh Hikmet el Hicri liderliğindeki Dürzi grup bir açıklama yayınlayarak rejim güçlerini çeteleri desteklemekle suçlayarak uluslararası koruma talep etti.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Süveyda, Suriye, İsrail, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Süveyda'da Ateşkes İlan Edildi - Son Dakika

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