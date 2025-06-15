İRAN'ın başkenti Tahran'dan patlama sesleri geldiği bildirildi.
İran'ın başkenti Tahran'dan patlama seslerinin duyulmasının ardından hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiği kaydedildi. İran hükümeti, saldırılara karşı sivillerin camilere, okullara ve sürekli açık kalacak metrolara sığınabileceğini belirtti.
Son Dakika › Dünya › Tahran'da Patlama Sesleri - Son Dakika
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