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Taliban'dan sokak ortasında kırbaçlı ceza! Cep telefonu çalan adama böyle işkence ettiler - Son Dakika

Taliban'dan sokak ortasında kırbaçlı ceza! Cep telefonu çalan adama böyle işkence ettiler

21.09.2021 11:06

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, başkent Kabil'de cep telefonu çaldığı anlaşılan bir adamı cadde ortasında trafik levhasına bağlayıp kırbaçladı. O anlar kayda alınırken, videoda militanların direğe bağladıkları adama tekme ve yumruk attığı da görülüyor.

Taliban'ın 20 yıl sonra iktidara geldiği Afganistan'dan kan donduran haberler gelmeye devam ediyor. Her ne kadar Taliban sözcüleri tarafından dünya kamuoyuna ılımlı mesajlar verilse de ülkeden gelen görüntüler bunun tam tersini söylüyor.

KIRBAÇLAYARAK CEZALANDIRDILAR

Kabil'de cep telefonu çalmak ile suçlanan kişi sokak ortasında bir direğe bağlandı ve kırbaçlanarak cezalandırıldı. Olaya ait görüntüler sosyal medyada yer aldı ve kısa sürede gündem oldu. Tepki çeken görüntüler, görgü tanıklarının ifadelerine göre Eğitim Bakanlığı binasının önünde gerçekleşti.

Taliban'dan sokak ortasında kırbaçlı ceza! Cep telefonu çalan adama böyle işkence ettiler

Afganistan, Taliban, Kabil, Hassas İçerik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban'dan sokak ortasında kırbaçlı ceza! Cep telefonu çalan adama böyle işkence ettiler - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (2)
  • Efe Efe: Elerine sağlık keşke bizdede olsa benim telefonum çalındı krakola gittim şikayet etmeye işimiz yoğun şimdi sonra gel bakalim dediler Cevap Yaz 28 3 Yayından Kaldır
  • Osman Eren: Bundan sonrada çalda görelim, İnsanlık dışı olan adamın başka birine ait olan bir şeyi çalması Cevap Yaz 21 2 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Taliban'dan sokak ortasında kırbaçlı ceza! Cep telefonu çalan adama böyle işkence ettiler - Son Dakika
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