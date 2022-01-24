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Taliban, Norveç'te ülke temsilcileriyle görüştü - Son Dakika

Taliban, Norveç'te ülke temsilcileriyle görüştü

24.01.2022 16:04
Taliban, Norveç'te ülke temsilcileriyle görüştü

Afganistan yönetiminde olan Taliban'ın Dışişleri'nden sorumlu Emirhan Muttaki, bugün Norveç'in başkenti Oslo'da 7 ülkenin ve Avrupa Birliği'nin özel temsilcileriyle bir araya geldiklerini açıkladı.

Afganistan yönetiminde olan Taliban'ın Dışişleri'nden sorumlu Emirhan Muttaki, bugün Norveç'in başkenti Oslo'da 7 ülkenin ve Avrupa Birliği'nin özel temsilcileriyle bir araya geldiklerini açıkladı.

Açıklamada Oslo'da ABD, İngiltere, Norveç, Almanya, İtalya, Katar, Fransa ve Avrupa Birliği özel temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapıldığı ifade edildi. Görüşmelerde ekonomi, insani yardım ve güvenlik konuları ele alındığı belirtildi.


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Avrupa Birliği, Afganistan, Taliban, Norveç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Taliban, Norveç'te ülke temsilcileriyle görüştü - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Taliban, Norveç'te ülke temsilcileriyle görüştü - Son Dakika
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