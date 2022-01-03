Taliban yönetimi şimdi de alkole savaş açtı! Binlerce litre içeceği başkent Kabil'deki kanala döktüler

Afganistan'da 15 Ağustos'ta iktidarı yeniden ele geçiren Taliban, şeriat hükümlerini bir bir uygulamaya koyarak baskıyı giderek artırıyor. Son olarak Taliban'a bağlı hükümet yetkilileri, 3000 litre alkollü içeceği başkent Kabil'deki kanala döktü.

"MÜSLÜMANLAR ALKOL ÜRETİMİNDEN KAÇINMALIDIR"

İstihbarat Müdürlüğü, Kabil yakınlarında bir depoda ele geçirilen litrelerce likörün kanala boşaltıldığını gösteren bir video yayınladı. Olayla bağlantılı üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ülkenin önde gelen dini yetkililerinden biri de, sosyal medyada "Müslümanlar alkollü içecek üretiminden ve dağıtımından kesinlikle kaçınmalıdır" mesajını paylaştı.

ALKOLLÜ İÇECEK VE UYUŞTURUCU KULLANIMINA YÖNELİK KISITLAMALAR DAHA DA ARTTI

Alkollü içecek satışı ve tüketimi, Afganistan'da Batı'nın desteklediği hükümetler döneminde de yasaktı ancak Taliban iktidarı alkollü içecek ve uyuşturucu kullanımına yönelik kısıtlamaları daha da artırdı. Taliban yönetimi, Ahlakı Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı aracılığıyla kadınlara yönelik çok sayıda kısıtlamayı da hayata geçirmişti.