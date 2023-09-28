Özbekistan'da bir depoda patlama: 1 ölü, 163 yaralı - Son Dakika

Özbekistan'da bir depoda patlama: 1 ölü, 163 yaralı

Son Güncelleme: 28.09.2023 10:20

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki bir şirket deposunda patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 163 kişi yaralandı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki bir şirket deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 163 kişi yaralandı.

PATLAMA SESİ BAŞKENTTE YANKILANDI

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Taşkent'in Sergeli semtindeki bir şirketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Yangını söndürmek için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Patlama sesi Taşkent'in birçok yerinde duyulurken, vatandaşlar da sosyal medyada patlama ile ilgili görselleri paylaştı.

Taşkent'teki bir şirket deposunda patlama: Yaralılar var

1 ÖLÜ, 163 YARALI

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 163 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralananlardan 24'ünün hastaneye kaldırıldığı, diğerlerine ise olay yerinde müdahale edildiği belirtildi.

Taşkent'teki bir şirket deposunda patlama: Yaralılar var

İNCELEME İÇİN KOMİSYON OLUŞTURULDU

Başbakan Abdulla Aripov olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla, patlamada zarar görenlere yardım edilmesi amacıyla Başbakan Yardımcısı Açılbay Ramatov başkanlığında hükümet komisyonu oluşturuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Özbekistan'da bir depoda patlama: 1 ölü, 163 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özbekistan'da bir depoda patlama: 1 ölü, 163 yaralı - Son Dakika
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