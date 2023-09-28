Özbekistan'da bir depoda patlama: 1 ölü, 163 yaralı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki bir şirket deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 163 kişi yaralandı.

PATLAMA SESİ BAŞKENTTE YANKILANDI

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Taşkent'in Sergeli semtindeki bir şirketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Yangını söndürmek için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Patlama sesi Taşkent'in birçok yerinde duyulurken, vatandaşlar da sosyal medyada patlama ile ilgili görselleri paylaştı.

1 ÖLÜ, 163 YARALI

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 163 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralananlardan 24'ünün hastaneye kaldırıldığı, diğerlerine ise olay yerinde müdahale edildiği belirtildi.

İNCELEME İÇİN KOMİSYON OLUŞTURULDU

Başbakan Abdulla Aripov olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla, patlamada zarar görenlere yardım edilmesi amacıyla Başbakan Yardımcısı Açılbay Ramatov başkanlığında hükümet komisyonu oluşturuldu.