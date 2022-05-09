Tayvan 8 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tayvan 8 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı

09.05.2022 09:49

Geçtiğimiz ay 6.6 büyüklüğünde bir deprem yaşayan Tayvan, bu sabah saatlerinde 8 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem nedeniyle ölen ya da yaralanan vatandaşların olup olmadığı ise bilinmiyor.

Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), bu sabah Tayvan'ın 6.2 büyüklüğünde bir depremle sallandığını duyurdu. Deprem yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldi ve başkent Taipei'de de hissedildi. Deprem nedeniyle bölgede yaşanan olumsuzluklara dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Sarsıntı nedeniyle ölen ya da yaralanan vatandaşların olup olmadığı da bilinmiyor.

ÜLKE BEŞİK GİBİ

Geçtiğimiz ay ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Tayvan'ın doğusunda yer alan Hualien kentinin güneyinde 70 kilometre açıkta 10 kilometre derinlikte 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilmişti. Depremin başkent Taipei'de de hissedildiği ifade edilirken, can ve mal kaybı yaşanmadığı aktarılmıştı.

Öte yandan 2016 yılında Tayvan'ın güneyinde meydana gelen depremde 100'den fazla kişi, 1999'da 7.3 büyüklüğündeki depremde ise 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
500
Çin'den Tayvan açıklarında tatbikat Çin'den Tayvan açıklarında tatbikat Çin'de son 24 saatte 4 bin 333, Hong Kong'da 266 Kovid-19 vakası tespit edildi Çin'de son 24 saatte 4 bin 333, Hong Kong'da 266 Kovid-19 vakası tespit edildi

Deprem, Tayvan, Japon, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tayvan 8 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:49 Tayvan 8 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı
09:47 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz boşandı mı?
09:46 Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmen teknesi battı: En az 44 kişi hayatını kaybetti
09:35 Hülya Avşar'dan iddialı sahne kostümü! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla kendine hayran bıraktı
09:34 Elon Musk attığı tweetle ne demek istedi: Gizemli şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi!
09:32 Teşkilat'ın son bölümü nefesleri kesti! Halit'in oyunu Yıldırım'ın sonu oldu
09:28 Ali Nesin duyurdu: Nesin Vakfı'nın banka hesapları bloke edildi
09:23 Metroda sigara içen gençlerle vatandaşlar arasında yaşanan tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü
09:13 Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler yaşandı? Volkan, Sarpça'dan ayrıldı mı?
09:04 Rusya'da bir anaokulu, Nazilere karşı zaferin yıldönümünde çocuklara Ukrayna savaşının simgesi olan "Z" amblemli giysiler giydirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 10:02:53. #1.11#
SON DAKİKA: Tayvan 8 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement