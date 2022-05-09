Tayvan 8 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı - Son Dakika

Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), bu sabah Tayvan'ın 6.2 büyüklüğünde bir depremle sallandığını duyurdu. Deprem yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldi ve başkent Taipei'de de hissedildi. Deprem nedeniyle bölgede yaşanan olumsuzluklara dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Sarsıntı nedeniyle ölen ya da yaralanan vatandaşların olup olmadığı da bilinmiyor.

ÜLKE BEŞİK GİBİ

Geçtiğimiz ay ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Tayvan'ın doğusunda yer alan Hualien kentinin güneyinde 70 kilometre açıkta 10 kilometre derinlikte 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilmişti. Depremin başkent Taipei'de de hissedildiği ifade edilirken, can ve mal kaybı yaşanmadığı aktarılmıştı.

Öte yandan 2016 yılında Tayvan'ın güneyinde meydana gelen depremde 100'den fazla kişi, 1999'da 7.3 büyüklüğündeki depremde ise 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.