TBMM Başkanı Şentop, Dubai Expo'da incelemelerde bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ikinci Durağı Dubai'de de temaslarda bulundu. Başkan Şentop, Dubai Expo 2020 fuar alanında Türkiye pavilyonunu gezdi ve bilgi aldı.

Dubai Expo 2020 fuar alanında Türkiye, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait pavilyonları gezen Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı. Türkiye pavilyonunda sergilenen Bayraktar Akıncı TİHA ve Yerli Otomobil TOGG maketlerini inceleyen Meclis Başkanı Şentop ve milletvekilleri Türkiye'ye ait yöresel lezzetleri de tattı. Türk standını ziyaret sırasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Şentop'a bir süre eşlik etti. Şentop ve beraberindeki heyet Azerbaycan, Özbekistan ve BAE pavilyonlarını da gezerek bilgi aldı.