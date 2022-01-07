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Tedirgin eden gelişme! 46 mutasyona sahip koronavirüs varyantı tespit edildi! - Son Dakika

Tedirgin eden gelişme! 46 mutasyona sahip koronavirüs varyantı tespit edildi!

07.01.2022 11:01
Tedirgin eden gelişme! 46 mutasyona sahip koronavirüs varyantı tespit edildi!

Fransa'da 46 mutasyonu olan yeni bir Kovid-19 varyantı tespit edildi. Şu an Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde olmayan varyanta 'IHU varyantı' adı verildi. Varyantın bulaşma hızının yüksek ve aşıya daha dirençli olduğu öngörülüyor

Sağlık bilimleri alanındaki makaleleri yazılı olarak basılmalarından önce yayınlayan ABD merkezli medRxiv sitesindeki 29 Aralık tarihli makaleye göre Fransa'da 46 mutasyonu olan yeni bir Kovid-19 varyantı tespit edildi. 'B.1.640.2.' olarak anılan varyantın yayılma hızının yüksek ve aşıya daha dirençli olduğu sanılıyor.

''IHU VARYANTI'' ADI VERİLDİ

Sputnik'in haberine göre, varyant ilk olarak 10 Aralık 2021'de Méditerranée Infection University Hospital Institute (IHU) kurumundaki bilim insanları tarafından, Alpes-de-Haute bölgesindeki hastalar üzerinde fark edildi. Marsilya bölgesi yakınlarında da bu 'tipik olmayan bir kombinasyon' halindeki varyantın tespit edildiği 12 vaka kayıtlara geçti. Durumu ilk tespit eden departmanın başındaki Philippe Colson'a göre varyanta 'IHU varyantı' adı verildi.

'İndeks vaka' olarak da anılan ilk vaka ise Kasım 2021'de Afrika ülkesi Kamerun'dan dönen ve aşıları tam olan bir erkek hastaydı. Dönüşünden 3 gün sonra koronavirüs testi pozitif çıkan hasta orta şiddette solunum sıkıntısı yaşadı.

HENÜZ DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN LİSTESİNDE DEĞİL

Varyant üzerinde yapılan testlerde 46 mutasyon arasında E484K ve N501Y mutasyonları olduğu görüldü. İlkinin aşıya karşı daha dirençli, ilkin Alfa varyantına tespit edilen ikinci mutasyonun da bulaşıcılığı arttırdığı biliniyor. Ancak bilim insanları 'IHU varyantıyla' ilgili olarak sadece 12 vakaya bakılarak karar verilmemesi gerektiğini düşünüyor. Şu an Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) listesinde olmayan varyanta Fransa sınırları dışında da rastlanmış değil.

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Korona, DSÖ, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tedirgin eden gelişme! 46 mutasyona sahip koronavirüs varyantı tespit edildi! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Tedirgin eden gelişme! 46 mutasyona sahip koronavirüs varyantı tespit edildi! - Son Dakika
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