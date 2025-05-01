TEKNOFEST 2025 ve Türk Dünyası

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Bizim hedefimiz can Azerbaycan'dan sonra Türk dünyasının diğer mensuplarında da

TEKNOFEST'i gerçekleştirmek. Onlarda da benzer coşkuyu heyecanı göreceğimize inanıyorum. TEKNOFEST tam bağımsız olmak üzerine bir anlamda özgüven devrimi. Yapılamaz deneni başarabilme duygusunu nesillere aşılayan bir festival. Bir festivalden çok daha fazlası. TEKNOFEST bir ruh" dedi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2025'in açılışını gerçekleştirdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "TEKNOFEST, muhteşem bir açılışla başladı. Hava gösterileri, 13 farklı kategoride 6 farklı alanda teknoloji yarışmamız var. 22 ülkeden ve 81 ilimizden 45 bin gencimiz başvurdu. Bugün burada da finalist olarak bin 100'e yakın genç kardeşimiz yarışmaya devam ediyor. SOLOTÜRK, Türk Yıldızları burada. Türk mühendisliğinin eserleri Bayraktar TB2, Hürkuş burada. Bunun yanında Akıncı burada gösteri yapıyor. Bir yandan diğer etkinlik çadırlarımızda teknoloji şirketlerinin eserleri var. Türk mühendislerinin eserleri var. Her bir çadırda eğitim, eğlence dolu nice etkinlikler var" diye konuştu.

'MUHTEŞEM BİR FESTİVAL'

Bayraktar, "Burası bizim kardeş vatanımız. Adeta gözümüzün incisi, gözümüzün nuru memleketimiz. Buradaki genç kardeşlerimizin de TEKNOFEST'e olan ilgisini biliyorduk. Buradan da yoğun bir talep vardı. Biliyorsunuz festival İstanbul'da başladı. Sonrasında gelen taleple biz bir yıl Anadolu'da, bir yıl İstanbul'da olmak üzere devam ettik. Hemen kısa süre sonra can Azerbaycan'da düzenledik. Muhteşem bir festival oldu. Bugün itibariyle TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti harika bir başlangıç yapmış oldu" ifadelerini kullandı.

'BU YIL EYLÜL AYINDA İSTANBUL'DA YAPACAĞIZ'

Kayıt yaptıran 250 bine yakın ziyaretçi olduğunu aktaran Bayraktar, "Bugün beklediğimizden daha fazla bir ilgi gördük. Sabahın erken saatleri festival deneyimi açısından çok daha güzel. Bu yıl eylül ayında İstanbul'da yapacağız. Kıbrıs'ta TEKNOFEST'in bıraktığı izler olacak. Bilim Lefkoşa'da 15 bin gencimiz eğitimi aldı. Bunlar teknolojiyi ve bilimi sevdirmek maksatlı eğitimler. Özellikle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, teknolojinin yapay zeka, yazılım gibi alanlarında, ciddi bir atılım yapabilecek potansiyeli barındırıyor. Genç nüfusuyla, üniversiteleriyle ve bir anlamda baktığınızda dünyada da bu işlerin yapıldığı yerlere benzer bir iklim kuşağında. O anlamda TEKNOFEST'in asıl maksadı kültürü dönüştürmek, sadece tatil yapılan bir yer değil, aynı zamanda yüksek teknolojide geliştiren bir yer olması hayalimiz" dedi.

Bayraktar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti savunma sanayimiz açısından çok önemli bir yer. ASELSAN'ın kuruluşu, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın kuruluşu, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra uygulanan ambargolar neticesinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir anlamda bu alanlardaki bağımsızlığın ne kadar önemli olduğu anlaşılmış oluyor. ASELSAN onun üzerine kuruluyor. Bugün Türk Savunma Sanayi 20 sene içinde büyük bir dönüşümü tamamladı ve yüzde 80'lere varan yurt dışı bağımlılığını yüzde 20'ye indirdi. Avrupa'ya baktığımızda Avrupa halen daha yüzde 80 oranında dışarıya bağımlı. Bizler ancak yüzde 20 oranında bağımlıyız. Hatta insansız hava araçlarımıza baktığınızda dışa bağımlılık yüzde 3-5 civarında. Savunma sanayi açısından ASELSAN'ın burada Teknopark'ta bir yeri olduğunu biliyoruz. Diğer savunma şirketlerinin de benzer şekilde TEKNOFEST iklimiyle bunu yapacaklardır. Ama sadece savunma sanayide değil teknolojinin her kolunda. TEKNOFEST'in hedefi, dünyaya damgasını vuracak tam bağımsız eserler geliştirmek. Hem savunma sanayi hem de diğer sivil şirketlerin, teknoloji şirketlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu anlamda yatırım yapacağını değerlendiriyorum. Çünkü özellikle bu iş insan kaynağıyla alakalı. Bunlar büyük altyapı gerektiren yatırımlar değil" diye konuştu.

'DÜNYAYI DÖNÜŞTÜRENLER YÜKSEK TEKNOLOJİYİ ÜRETENLER'

Bayraktar, "Bir anlamda insanın içindeki özgüvenin yerine gelmesiyle, öğrenilmiş çaresizliğin yıkılmasıyla ve aynı zamanda elbette yüksek donanımla ve inançla teknoloji gelişiyor. Dünyaya baktığınızda en büyük dönüşüm rüzgarı yüksek teknoloji üzerinden geliyor. Dünyayı dönüştürenler de baktığınızda o yüksek teknolojiyi üretenler. Dolayısıyla TEKNOFEST aslında tümüyle insanımıza olan bir yatırım. Bir anlamda gençlerimize özellikle dünyayı değiştirecek olan ve gelecek onlar. Bütün misyonu bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun belki ileride ülkemizin uzay programını inşa edecek duygusuyla yapılıyor. Buradaki bütün etkinlikler ücretsiz ve 4 Mayıs'a kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bayraktar son olarak sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim hedefimiz can Azerbaycan'dan sonra Türk dünyasının diğer mensuplarında da TEKNOFEST'i gerçekleştirmek. Onlarda benzer coşkuyu heyecanı göreceğimize inanıyorum. TEKNOFEST tam bağımsız olmak üzerine bir anlamda özgüven devrimi. Yapılamaz deneni başarabilme duygusunu nesillere aşılayan bir festival. Bir festivalden çok daha fazlası. TEKNOFEST bir ruh."