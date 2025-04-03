Teksas\'ta atletizm yarışmasında kavga: 1 ölü

TEKSAS'ın Frisco kentinde düzenlenen bir atletizm yarışmasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti.

Frisco Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, dün sabah bölgedeki birçok okulun katılımıyla gerçekleştirilen yarışma sırasında iki öğrenci arasında kavga çıktığı belirtildi. Kavga sırasında öğrencilerden birinin bıçaklanması sonucu ağır yaralandığı ifade edildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 17 yaşındaki Austin Metcalf isimli öğrenci hayatını kaybetti.

Polis, saldırının şüphelisi olarak Frisco Centennial Lisesi öğrencilerinden 17 yaşındaki Karmelo Anthony'nin gözaltına alındığını ve birinci derece cinayetle suçlandığını açıkladı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.