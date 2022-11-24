ABD ve Rusya'ya yalvaran terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani: Türkiye'yi durdurun - Son Dakika
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ABD ve Rusya'ya yalvaran terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani: Türkiye'yi durdurun

24.11.2022 08:35

Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin elebaşlarından 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'nin kara harekatının ciddiye alınması gerektiğini belirterek ABD ve Rusya'nın Ankara'yı durdurmasını istedi.

PKK/ YPG terör örgütü elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'nin son yaptığı Pençe Kılıç Hava Harekatı'yla SDG'nin sözde karargahının da hedef alındığını belirtti.

"TÜRKİYE BENİ BİRKAÇ KEZ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

"Türkiye'nin en çok arananlar listesindesiniz. O saldırının hedefi siz miydiniz?" sorusuna yanıt veren Şahin, "Bunu kesin olarak söyleyemem. Ama şu da bir gerçek ki Türkiye geçmişte birkaç kez beni öldürmeye çalıştı ve faaliyetlerimi burada yürüttüğüm biliniyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ CAYDIRMAK İÇİN CİDDİ BİR ÇABA LAZIM"

Türkiye'nin kara harekatı çıkışını ciddiye aldıklarını kaydeden teröristbaşı, Al Monitor'den gazeteci Amberin Zaman'a yaptığı açıklamada "Özellikle ABD ve Rusya nezdinde Türkiye'yi caydırmak için ciddi bir çaba olmazsa bunu yapacaklardır" diye konuştu.

Terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani'den ABD ve Rusya'ya çağrı: Türkiye'yi durdurun
Terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin.

"RUSYA, TÜRKİYE'NİN KARA HAREKATINA KARŞI ÇIKIYOR AMA BU YETERLİ DEĞİL"

ABD'nin tavrının Türkiye'nin "tehditlerine" karşı yeterince güçlü olmadığını söyleyen SDG'nin sözde Genel Komutanı, TSK'nın Rusya ve ABD'nin onayı olmadan kara harekatı yapmasını beklemediğini belirtti; "Rusya, Türkiye'nin kara harekatına karşı çıkıyor ama bu yeterli değil. Ayn el Arab (Kobani), Münbiç, Türkiye'nin hedef aldığı tüm bölgeler Rusya'nın kontrolünde. ABD'nin de Suriye konusunda daha net bir politika belirlemesi gerekiyor. DEAŞ ile savaşmaktan öte bir stratejileri yok ve kontrolümüz altındaki bölgelerin geleceğine ilişkin net bir politika formüle edemediler. Eğer bir kara operasyonu olursa, bunun nedeni bu iznin verilmiş olması veya (Rusya ve ABD'nin) sessiz kalmayı seçmesidir."

"ASIL HEDEFLERİ KOBANİ"

Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'nin olası kara operasyonu hakkında bir soruya, "Son zamanlarda Münbiç'ten bahsediyorlar ama asıl hedeflerinin Kobani olduğuna inanıyoruz. Kobani, bizim için son derece semboliktir. DEAŞ'la ile mücadelenin başladığı yer burası" sözleriyle yanıt verdi.

YORUMLAR (1)
  • kenan mutlu: SİZ KATİL SURÜLERİ ANCA KADIN VE BEBEKLERİ KATLEDERSİNIZ,BİZİM YİĞİTLERİMİZ SİZİ TEK TEK İNLERİNİZDE GEBERTECEK.CEHENNEME YENİ ODUNLAR GIDECEK. Cevap Yaz 61 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya ABD ve Rusya'ya yalvaran terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani: Türkiye'yi durdurun - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD ve Rusya'ya yalvaran terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani: Türkiye'yi durdurun - Son Dakika
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