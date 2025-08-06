Trump: Gazze\'nin İşgali İsrail\'e Kalmış

ABD Başkanı Donald Trump, " Gazze'nin işgali tamamen İsrail'e kalmış bir durum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, "İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etme planını destekliyor musunuz?" sorusuna, "İsrail'in bu konudaki önerisinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu, tamamen İsrail'e kalmış bir durum. Şu anda oradaki insanlara yiyecek sağlamak için çabalıyoruz. Gazze halkı açıkça gıda konusunda iyi durumda değil. Ben buna odaklandım" diye cevap verdi.

Trump, Gazze'ye gıda yardımlarının dağıtılması konusunda İsrail ile çalıştıklarını ve bazı Arap devletlerinin de söz konusu gıda yardımlarına finansal katkı sağlayacağını söyledi.