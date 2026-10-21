Trump, Hubbard'ın Putin'le görüşmesindeki talebiyle takassız serbest kaldığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trump, Hubbard'ın Putin'le görüşmesindeki talebiyle takassız serbest kaldığını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump, Hubbard\'ın Putin\'le görüşmesindeki talebiyle takassız serbest kaldığını duyurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'da tutuklu ABD vatandaşı Stephen Hubbard'ın, Putin ile telefon görüşmesindeki talebi üzerine takas olmadan serbest bırakıldığını açıkladı. Trump, Hubbard'ın evine dönmek için yola çıktığını, yakında ailesiyle buluşacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Stephen Hubbard'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından herhangi bir takas olmadan serbest bırakıldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 4 yıl önce Joe Biden yönetimi döneminde Rusya'da tutuklanan ABD vatandaşı Stephen Hubbard'ın serbest bırakıldığını duyurdu. Trump, Hubbard'ın ülkesine dönmek üzere yola çıktığını ve yakında ailesine kavuşacağını bildirdi.

Sürece ilişkin detayları paylaşan Trump, Hubbard'ın geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesindeki doğrudan talebi üzerine serbest kaldığını kaydetti. ABD'nin bu süreçte herhangi bir taviz vermediğini ve bir takasın gerçekleşmediğini vurgulayan Trump, durumun Rusya açısından emsalsiz olduğunu ifade etti. Trump paylaşımında, "Eve hoş geldin Stephen, seni geri aramızda görmek harika" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu anlaşmanın Biden yönetimi döneminde yapılması gerektiğini belirten Trump, "Rusya'ya derhal yaptırım uygulanmasını talep eden birçok kişi, Stephen Hubbard'ın serbest bırakılması için müzakere yürüttüğümü bilmediklerini belirterek beni arayıp özür diledi. Eğer yaptırım uygulanmış olsaydı, bu müzakereler kesinlikle tamamen dururdu. Biden, Hubbard'ın serbest kalmasını çok önceden sağlamalıydı. Bir başkanın ne kadar fark yarattığı ortada!" ifadelerini kullandı.

Emekli İngilizce öğretmeni 74 yaşındaki Stephen Hubbard, 2014 yılından itibaren Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde yaşıyordu. 2022 yılındaki Rus işgali sırasında Rus güçlerince gözaltına alınan Hubbard, Ekim 2024'te Rus mahkemesi tarafından 'Ukrayna adına paralı askerlik yapmak' suçlamasıyla 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriVladimir PutinDonald TrumpDış PolitikaCep TelefonuABD BaşkanıPolitikaRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Libya’nın kararına Ömer Çelik’ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Fon soruşturmasında sürpriz isimler Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var Fon soruşturmasında sürpriz isimler! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var
20 günlük evlilikte dehşet Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı 20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
Suudi Arabistan’da idam edilen Bangladeşli çiftin cenazesinde küçük kızları gözyaşına boğuldu Suudi Arabistan'da idam edilen Bangladeşli çiftin cenazesinde küçük kızları gözyaşına boğuldu
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
Skandalda yeni perde Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
7 meslek grubuna daha yeşil pasaport TBMM’ye sunuldu, işte kriterler 7 meslek grubuna daha yeşil pasaport! TBMM'ye sunuldu, işte kriterler
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
14:52
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor İşte muhtemel 11’ler
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor! İşte muhtemel 11’ler
14:45
“Diktatör“ şarkısı çaldı, Mbappe kahkahaya boğuldu
"Diktatör" şarkısı çaldı, Mbappe kahkahaya boğuldu
14:27
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
14:19
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Ahmet Çakar büyükelçiliğe sordu: “İzah eder misiniz lütfen“
Azerbaycan'a girişi yasaklanan Ahmet Çakar büyükelçiliğe sordu: "İzah eder misiniz lütfen"
14:08
L’Equipe, Slavia Prag maçındaki hatalı pası nedeniyle Guendouzi’ye 10 üzerinden 3 verdi
L’Equipe, Slavia Prag maçındaki hatalı pası nedeniyle Guendouzi’ye 10 üzerinden 3 verdi
13:51
Barcelona, Parc des Princes’te açılan “Paris usulü katliam” pankartını UEFA’ya bildirdi
Barcelona, Parc des Princes’te açılan “Paris usulü katliam” pankartını UEFA’ya bildirdi
13:47
Mekke’den sonra Bedir İttifakı kuruldu Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
Mekke'den sonra Bedir İttifakı kuruldu! Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
13:33
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir
Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
13:29
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
13:22
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu
MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 15:15:54. #7.12#
SON DAKİKA: Trump, Hubbard'ın Putin'le görüşmesindeki talebiyle takassız serbest kaldığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei