Trump'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator

Trump\'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator
13.02.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump'ın Venezuela'da kullanıldığını iddia ettiği "discombobulator" adlı silah merak konusu oldu. Uzmanlar, bu sistemin devrim niteliğinde yeni bir silah olmadığını, mevcut teknolojilerin kombinasyonundan oluştuğunu düşünüyor. Bazı uzmanlar ise "discombobulator" silahının yüksek güçlü bir mikrodalga sistemi olabileceğini düşünüyor. Buna göre, silahın fiziksel bir patlama yaratmadan hedefi hem sistematik hem de biyolojik olarak felç edebildiği tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya düzenlenen saldırıda kullanıldığını iddia ettiği "discombobulator" isimli silah tartışılmaya devam ediyor.

Trump, NewsNation televizyonuna verdiği mülakatta, ABD ordusunun, Maduro'ya düzenlediği operasyonda, "ABD'nin daha önce kullanılmamış askeri teknolojiler kullandığını" söyledi. Operasyonda, "gizli ses silahı" kullanıldığını aktaran Trump, "ABD'nin kimsenin bilmediği silahlara sahip olduğunu" iddia etti.

TRUMP SİLAHIN ADINI AÇIKLAMIŞTI: DISCOMBOBULATOR

Daha sonra New York Post gazetesine verdiği mülakatta Trump, Maduro'ya düzenlenen saldırıda "discombobulator" adını verdiği yeni silahın önemli rolü olduğunu açıkladı. Trump, bu silahın "karşı tarafın ekipmanlarının çalışmamasını sağladığını" belirtti.

Bu silah hakkında konuşmasının "yasak" olduğunu kaydeden Trump, "Rus ve Çin yapımı roketleri vardı ama hiçbiri fırlatılamadı. Biz geldik, onlar düğmelere bastılar ama hiçbir şey çalışmadı." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Maduro'ya düzenlenen operasyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'da bulunan bir kişinin açıklamalarına yer verdi.

Leavitt'in paylaşımında, "Venezuela'daki tüm radar sistemlerinin aniden kapandığını" ileri süren bir güvenlik görevlisi, "çok yoğun ses dalgasına benzer bir şey" algıladığını ve "kafası patlayacakmış gibi hissettiğini" iddia etti.

Trump'ın hakkında çok az bilgi verdiği ve kamuoyu tarafından ismi daha önce duyulmayan bu silah merak konusu oldu.

AA muhabiri, "discombobulator" hakkında bilinenleri derledi.

VENEZUELA'YA YÖNELİK OPERASYONDA RADAR SİSTEMLERİNİ HEDEF ALDI

CNN'e konuşan ABD askeri yetkililerine göre, Venezuela'ya yönelik operasyon, ülke genelinde radar, iletişim ağları ve hava savunma sistemlerini devre dışı bırakmayı amaçlayan koordineli saldırılarla başladı. Bu saldırılar, özel harekat güçlerinin ülkeye girmesi için hava sahasını temizledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Hava Kuvvetleri Generali Dan Caine, 150'den fazla uçağın, Venezuela'ya yönelik operasyona katıldığını söyledi. Uçaklar arasında bombardıman uçaklarının, savaş jetlerinin, istihbarat ve gözetleme platformlarının bulunduğu belirtildi.

Bir ABD'li yetkiliye göre, ABD güçleri, operasyon sırasında Venezuela'nın uyarı sistemlerini ve hava savunmasını siber operasyonlarla devre dışı bıraktı. Aynı zamanda kara harekatı aşamasında, personelin yönünü ve algısını bozmak için ses temelli akustik araçlar kullandı.

Operasyonun bu aşamasında Trump, "discombobulator" isimli gizli silahın kullanıldığını öne sürdü.

Ancak uzmanlar, bu silahın devrim niteliğinde yeni bir silah olmadığını, mevcut teknolojilerin kombinasyonu olan bir silahı tanımladığını düşünüyor.

Uzmanlar, bu terimin tek bir silahtan ziyade siber, elektronik ve akustik askeri sistemlerin bir karışımını ifade ettiğini söylüyor.

Ayrıca uzmanlar, bu tip sistemlerin ABD ordusu tarafından uyarı amaçlı olarak zaten yaygın kullanıldığını belirtiyor.

ABD'nin sistemleri ve ekipmanları devre dışı bırakmak için Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı (LRAD), elektronik harp sistemleri ve "Stuxnet" virüsü gibi siber silahlar kullandığı da halihazırda biliniyor.

LRAD ve benzeri sistemler, yüksek sesli ve yönlendirilmiş ses yayarak uzaktan uyarı yapmak ve kalabalıkları kontrol etmek için kullanılıyor ancak yüksek seviyede ağrı, baş dönmesi ve işitme hasarına yol açabiliyor.

Bazı uzmanlar ise "discombobulator" silahının yüksek güçlü bir mikrodalga sistemi olabileceğini düşünüyor. Buna göre, silahın fiziksel bir patlama yaratmadan hedefi hem sistematik hem de biyolojik olarak felç edebildiği tahmin ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Venezuela, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın 'Hakkında konuşmam yasak' dediği gizli silah: Discombobulator - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • hk123456 hk123456:
    Elinizde patlar inşallah 5 1 Yanıtla
  • memet8055 memet8055:
    e o sistem epeydir bizde var zaten daha önce Akdenizde test edildi Fransız ve bazı ülkelere karşı 2 2 Yanıtla
  • 1234 1234:
    bunu önce kendinde dene 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Mide bulandıran anlar Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu Mide bulandıran anlar! Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Kan donduran vahşet Cezaevinden gelen itirafın ardından zanlıların görüntüleri ortaya çıktı Kan donduran vahşet! Cezaevinden gelen itirafın ardından zanlıların görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi! Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü
Doğu Anadolu’nun en büyüğü Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş
Olimpiyat pistinde aşk rüzgarı: Madalyalı sporcuya sürpriz evlilik teklifi Olimpiyat pistinde aşk rüzgarı: Madalyalı sporcuya sürpriz evlilik teklifi
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Meclis toplantısında yumruklar konuştu, küfürler havada uçuştu Meclis toplantısında yumruklar konuştu, küfürler havada uçuştu
UEFA açıkladı İşte temsilcilerimizin Avrupa’da elde ettiği gelirler UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler
Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır İşçiler bayram etti Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
Almanya’da pilotların grevi ulaşımı kilitledi 800 uçuş iptal edildi Almanya'da pilotların grevi ulaşımı kilitledi! 800 uçuş iptal edildi

14:59
Galatasaray’ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
13:38
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
13:21
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
12:49
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki fikstürü belli oldu
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
12:09
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 15:34:50. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.