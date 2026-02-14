Trump: İran'da rejim değişmesi olabilecek en iyi senaryodur - Son Dakika
Dünya

Trump: İran'da rejim değişmesi olabilecek en iyi senaryodur

14.02.2026 01:08
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin başarısız olması durumunda Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisinin çok yakında yola çıkacağını açıklarken; ''İran'da rejim değişmesi olabilecek en iyi senaryodur. İran'da rejim değişikliği olmalı'' açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, " İran'da rejim değişmesi olabilecek en iyi senaryodur" dedi.

Donald Trump, North Carolina'daki Fort Bragg askeri üssünde katılacağı program için Beyaz Saray'dan çıkışında gazetecilere konuştu.

"ANLAŞMAZ OLMAZSA İKİNCİ UÇAK GEMİSİ GÖNDERECEĞİZ"

ABD'nin Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi gönderip göndermeyeceği sorusuna Trump, "Eğer (İran ile) bir anlaşma yapmazsak, ona ihtiyacımız olacak." dedi.

"UÇAK GEMİSİ ÇOK YAKINDA YOLA ÇIKACAK"

Trump, henüz İran ile bir anlaşmaya varamadıklarını belirterek, "(Uçak gemisi) çok yakında yola çıkacak. Orada yeni konuşlanmış bir tane var. Eğer ihtiyacımız olursa, hazırda bekletiyoruz. Büyük, çok büyük bir güç." ifadelerini kullandı.

İran ile müzakerelerin başarılı olup olmayacağı sorusuna da Trump, "Bence başarılı olacak ve eğer olmazsa, İran için kötü olacak." diye cevap verdi.

İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ VURGUSU

Trump, yaptığı açıklamada "İran'da rejim değişmesi olabilecek en iyi senaryodur. İran'da rejim değişikliği olmalı" İfadeleri yer aldı.

SURİYE SORUSUNA YANIT

Trump, "Suriye'deki mevcut durumdan memnun musunuz?" şeklindeki bir soruyu da, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara için, "Yaptığı işten memnunum. Suriye halkı için harika bir iş yapıyor. Ülkeyi birleştiriyor." diye yanıtladı.

"ŞU ANDA VENEZUELA İLE OLAN İLİŞKİMİZ 10 ÜZERİNDEN 10"

Venezuela hakkındaki sorular üzerine mevcut yönetim ile "çok iyi ilişkileri" olduğunu söyleyen Trump, "Bildiğiniz gibi, çok yakın bir şekilde birlikte çalışıyoruz. Büyük petrol şirketlerimiz oraya gidiyor. Petrolü çıkarıp çok paraya satacaklar ve Venezuela bu paranın büyük bir kısmını alacak. Şu anda Venezuela ile olan ilişkimiz, bence 10 üzerinden 10" ifadelerini kullandı.

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'u tanıdıklarını belirterek, "Onlarla görüşüyoruz ve gerçekten de şu anda harika bir iş çıkardılar. Delcy çok, çok iyi bir iş çıkardı ve ilişki güçlü." dedi.

Venezuela'da şu an petrol çıkarıldığını, diğer ülkelerin petrol için çok para ödediğini tekrarlayan Trump, "Biz de bununla ilgileniyoruz. Rafine ediyoruz ve şu anda rafine etme kapasitesine sahip tek ülke biziz" değerlendirmesinde bulundu. Trump, Venezuela'yı ziyaret edip etmeyeceği sorusuna da, "Venezuela'yı ziyaret edeceğim" dedi ancak tarih konusunda ayrıntı vermedi.

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Orta Doğu, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    bence en uygun senaryo senin gitmen… 11 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
