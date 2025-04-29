Trump: \'Papa Olmak İsterdim\'

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Papa'nın kim olmasını istediğiyle ilgili soruya, "Papa olmak isterdim" diye yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde Michigan eyaletine hareketinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, bir gazetecinin, "Yeni Papa'nın kim olmasını istersiniz?" sorusuna, "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. New York'ta çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım neler olacağını göreceğiz" yanıtını verdi.