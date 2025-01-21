Trump, Putin ile Görüşecek!

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda görüşeceklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yakın zamanda görüşeceklerini söyledi. Trump, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme isteğini ifade ederek, bir anlaşma yapılmasının gerekliliğini aktardı.

Grönland ile ilgili de konuşan Trump, "Grönland harika bir yer. Uluslararası güvenlik için ona ihtiyacımız var" dedi.