Trump'tan Putin'e Sert Uyarı - Son Dakika
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Dünya

Trump'tan Putin'e Sert Uyarı

Trump, Putin'i eleştirerek ateşkes sağlanmazsa Rus petrolüne gümrük vergisi uygulayacağını belirtti.

31.03.2025 14:07
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(ANKARA) - ABD'nin Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları devam ederkenABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "çok kızgın ve sinirli" olduğunu söyledi. Trump, Putin'in ateşkese yanaşmaması halinde Rus petrolü satın alan ülkelere yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulayacağını söyledi. ABD Başkanı ayrıca Kiev'i nadir mineraller anlaşmasından vazgeçmemesi konusunda uyardı.

ABD Merkezli NBC News'e verdiği röportajda Ukrayna'ya ilişkin ateşkes çabalarına değinen ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "çok kızgın" ve "sinirli" olduğunu söyledi. Putin'i, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin meşruiyetine yönelik yaklaşımı nedeniyle eleştiren ABD Başkanı Putin'in ateşkese yanaşmaması halinde Rus petrolü satın alan ülkelere yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulayacağı uyarısında bulundu.

ABD Başkanı, "Putin, Zelenski'nin güvenilirliğine saldırmaya başladığında çok kızgındım, sinirliydim, çünkü bu doğru yöne gitmiyor. Yeni liderlik demek, uzun süre anlaşma yapamayacağınız anlamına gelir. Eğer Rusya ile Ukrayna'daki kan dökülmesini durdurmak için anlaşma yapamazsak ve bunun Rusya'nın suçu olduğunu düşünürsem – ki bu durum böyle olmayabilir – o zaman Rusya'dan çıkan tüm petrole ikincil tarifeler uygulayacağım" dedi. Trump, Putin'le "çok iyi bir ilişkisi" olduğunu ve "doğru şeyi yaparsa öfkesinin hızla geçeceğini" söyledi.

Ülkesinde devam eden savaşı gerekçe göstererek görev süresinin dolmasına rağmen seçim yapmayı reddeden Ukrayna liderinin meşruiyetini sık sık eleştiren Putin geçen hafta, barış görüşmelerine başlamak için Ukrayna'da yeni seçimlerin düzenlenmesi, BM tarafından yönetilen bir hükümet kurulması olasılığını gündeme getirmişti. Trump'ın kendisi de daha önce Ukrayna liderini diktatör olarak nitelendirmiş ve seçimler yapmasını talep etmişti.

Trump, gazetecilere yaptığı başka bir açıklamada, Zelenski'yi de, ABD ile Ukrayna'nın nadir minerallerini paylaşmaya yönelik anlaşmadan 'geri çekilmeye çalışmakla' suçladı ve böyle bir durumda Zelenski için 'çok büyük problemler' olacağını söyledi. Trump, Zelenski'nin daha iyi güvenlik garantileri için anlaşmayı değiştirmek istediğini belirtti. ABD Başkanı, bu hafta içinde Putin ile konuşacağını da sözlerine ekledi.

Trump, Kiev'den, ABD'nin sağladığı yüz milyarlarca dolar yardımını geri ödemesi için Ukrayna'nın mineral zenginliklerini ABD kontrolüne vermesini talep etmişti. Anlaşma mart ayının başında imzalanacakken, Zelenski'nin Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile Oval Ofis'teki bir toplantıda açıkça tartışmasının ardından imzalanamadı.

Kaynak: ANKA

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