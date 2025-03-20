Trump: Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız - Son Dakika
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Trump: Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız

Trump: Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna sürecini değerlendirerek, "Kısa bir süre içerisinde Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız" dedi. Anlaşma, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray'da yaşanan tartışmanın ardından rafa kalkmıştı.

20.03.2025 23:49
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde, Rusya- Ukrayna sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BU SAVAŞIN SONA ERDİĞİNİ GÖRMEYİ ÇOK İSTİYORUZ"

Trump, "Ukrayna ve Rusya ile ilgili olarak çok iyi durumdayız. Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ve Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile görüştük, bu savaşın sona erdiğini görmeyi çok istiyoruz ve bu konuda oldukça iyi gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA İLE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ANLAŞMASINI İMZALAYACAĞIZ"

Ukrayna ile nadir toprak elementler anlaşması konusunda iyi durumda olduklarını belirten Trump, "Kısa bir süre içerisinde Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız." dedi.

Trump: Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız

NE OLMUŞTU?

Zelenskiy'i, "Seçim yapmayan bir diktatör" şeklinde eleştiren ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı arasında Oval Ofis'te 28 Şubat'ta yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı. Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenskiy ise ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti. Tartışma üzerine imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Trump: Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bilgehan Göktürk:
    Ben bu saatten sonra Putin'i desteklerim... 3 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    turmp Ukrayna'ya ,gidip imzalasın :) 0 0 Yanıtla
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