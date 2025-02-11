Trump, Ukrayna'nın Nadir Topraklarını İstiyor - Son Dakika
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Dünya

Trump, Ukrayna'nın Nadir Topraklarını İstiyor

Trump, ABD yatırımlarını korumak için Ukrayna'nın nadir toprak minerallerinin ABD'ye gönderilmesini talep etti.

11.02.2025 13:32
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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD yatırımlarının geri dönüşünü garanti altına almak için Ukrayna'da bulunan nadir toprak minerallerinin ABD'ye gönderilmesi talebini yineledi.

Donald Trump, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği yardımları, Kiev'le bir anlaşma yaparak, Ukrayna'nın nadir toprak mineralleri karşılığında geri almasını sağlamak istediğini söyledi.

Trump, ABD merkezli televizyon kanalında yer alan haber programı Fox News'e verdiği mülakatta, Ukrayna'ya çeşitli şekillerde yapılan yardımlar için, "ABD'nin halihazırda 300 milyar dolardan fazla, muhtemelen 350 milyar dolar borcu olduğunu" iddia etti ve Washington'un karşılığında hiçbir şey almadan Kiev'i finanse etmeye devam etmesinin "aptalca" olacağını sözlerine ekledi.

Trump: "Ukrayna'nın 'bir gün Rusya'nın olup olmayacağı' bilinmiyor"

Trump, Ukrayna'nın "bir gün Rusya'nın olup olmayacağının" bilinmediğini, bu yüzden ABD yatırımlarının garanti altına alınması gerektiğini savundu. Trump, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Paramızın güvence altına alınmasını istiyorum çünkü yüz milyarlarca dolar harcıyoruz. Nadir toprak açısından, petrol ve gaz açısından ve diğer şeyler açısından son derece değerli topraklara sahipler. Onlara 500 milyar dolar değerinde nadir toprak istediğimi söyledim ve onlar da bunu yapmayı kabul ettiler. Yani en azından kendimizi aptal hissetmiyoruz. Aksi takdirde aptal oluruz. Onlara bir şeyler almamız gerektiğini söyledim. Anlaşma yapabilirler, yapmayabilirler, bir gün Rus olabilirler ya da bir gün Rus olmayabilirler ama tüm bu para orada olacak ve ben de diyorum ki, geri istiyorum."

Zelensky, anlaşmaya varmaya açık olduğunu doğrulamıştı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, geçen hafta, Kiev'in lityum, titanyum ve diğer metal yatakları konusunda ABD ile bir anlaşmaya varmaya açık olduğunu doğrulamıştı. Ancak Zelensky, Ukrayna'nın Batılı destekçilerinin nadir toprak kaynaklarına yatırım yapmadan önce Rus güçlerinin maden zengini bölgelerden çıkarılmasına yardımcı olmaları gerektiğinde ısrar etti.

Ukrayna'daki çatışmaların tırmanmasından önce 2022'de ülke, Avrupa'nın en büyük titanyum ve lityum rezervlerine sahipti. Nadir toprak elementleri olarak sınıflandırılmasa da bu malzemeler askeri endüstriler, bataryalar ve kapasitörler için kritik önem taşıyor. Ukrayna'da bulunabilecek nadir toprak metalleri listesinde berilyum, manganez, galyum, uranyum, zirkonyum, grafit, apatit, florit ve nikel de yer alıyor.

Donetsk ve Lugansk, Ukrayna'nın 7 trilyon dolarlık maden zenginliğini oluşturuyor

ABD merkezli iş dünyası dergisi olan Forbes'a göre, Ukrayna'nın toplam maden zenginliğinin yaklaşık 7 trilyon doları, 2014 yılında Kiev'deki Batı destekli Maidan darbesinin ardından Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan eden eski Donbass bölgeleri Donetsk ve Lugansk'ta bulunuyor. Donetsk ve Lugansk'ın, 2022'de Rusya'ya katılma yönünde oy kullanmasının ardından bu bölgelerin çoğu Rusya'nın kontrolü altına girdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri operasyonun başlatılmasının temel nedeni olarak Donbass'taki insanların korunmasını göstermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ekim 2024'te yaptığı açıklamada, bu bölgelerdeki kaynakların, NATO üyesi ülkelerin Kiev'e verdiği destekte önemli bir faktör olduğunu söyledi. Lavrov, "Söylemleri Amerika'da ihtiyaç duydukları toprak ve kaynaklar etrafında dönüyor. Bizim endişemiz topraklar değil, insanlardır" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Trump, Ukrayna'nın Nadir Topraklarını İstiyor - Son Dakika

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