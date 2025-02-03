Trump, Ürdün Kralı Abdullah\'ı Beyaz Saray\'da Ağırlayacak

Dünya

ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın 11 Şubat'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi. Ürdün Krallığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Kral Abdullah'ı Washington'a davet ettiği belirtildi.