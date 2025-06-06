Trump ve Şi\'nin Verimli Görüşmesi

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in telefon görüşmesini 'iyi ve verimli' olarak değerlendirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında açıklamada bulundu. Görüşmenin iyi ve verimli geçtiğini belirten Leavit, "Trump, Çin Devlet Başkanı ile her zaman saygılı bir ilişki yaşadı. Çin'in, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve pazarlarımıza ihtiyacı var. Bizim de Çin'in ekonomisi ve pazarına stratejik ilgimiz var" ifadelerini kullandı.