Türk büyükelçinin aracına ateşli saldırı düzenlendi! - Son Dakika
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Türk büyükelçinin aracına ateşli saldırı düzenlendi!

06.05.2023 14:47

Kısa bir süre önce iç savaşa sürüklenen Sudan'da Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı. Diplomatik kaynaklar olayı doğrularken, ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında süren çatışmalar nedeniyle birçok ülke vatandaşlarını tahliye ederken; çıkan olaylarda birçok kişi de hayatını kaybetti.

Son Dakika! Sudan'da Türk büyükelçisinin aracına ateş açıldı

BÜYÜKELÇİNİN ARACINA SİLAHLI SALDIRI

İç savaşın can yaktığı ülkede bugün de Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı. Diplomatik kaynaklar olayı doğrularken, ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin şu ana kadar bilgi verilmezken; büyükelçinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Son Dakika! Sudan'da Türk büyükelçisinin aracına ateş açıldı

HDK, ORDUYU SUÇLADI

HDK Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF), Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açtı. Saldırı, tahliye çabalarıyla ilgili önceden koordinasyona ve elçilik binasının SAF'ın kontrolü altında olmasına rağmen meydana geldi. Bu saldırılara rağmen, Hızlı Destek Kuvvetleri Büyükelçi ve heyetini güvenli bir yere tahliye etmeyi başardı."

TÜRK TAHLİYE UÇAĞINA DA ATEŞ AÇILMIŞTI

Öte yandan geçen hafta da ülkedeki vatandaşlarımızı tahliye eden Türk tahliye uçağına ateş açıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır." denildi.

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Türkiye, Hartum, Sudan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türk büyükelçinin aracına ateşli saldırı düzenlendi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk büyükelçinin aracına ateşli saldırı düzenlendi! - Son Dakika
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