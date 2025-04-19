ABD\'den Husilere saldırı! Türk gemisi de isabet aldı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Yemen'deki Ras Isa petrol terminaline düzenlediği saldırıda Türk firmasına ait yakıt gemisine şarapnel parçalarının isabet ettiğini bildirdi. Gemide hasar yokken, mürettebatın durumu iyi.

ABD'NİN HUSİLERE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA TÜRK GEMİSİ İSABET ALDI

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; ABD tarafından 17 Nisan akşamı Yemen'in Husilerin kontrolündeki Hudeyde kıyısında bulunan Ras Isa petrol terminaline düzenlenen saldırıda, bir Türk firmasının işletmecisi olduğu yakıt gemisine şarapnel parçaları isabet etti. Gemide ciddi hasar oluşmazken; saldırının ardından limandan ayrılmak isteyen gemiye, limanı kontrol eden grup tarafından izin verilmedi.

MÜRETTEBATIN DURUMU İYİ

Durumun öğrenilmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Sana Büyükelçiliği'nce gerekli girişimlere başlandı. Gemide bulunan 26 kişilik mürettebattan kaptan dahil 4'ünün Türk vatandaşı, diğer 22 personelin Hindistan vatandaşı olduğu, mürettebatın tamamının durumlarının iyi olduğu bildirildi.