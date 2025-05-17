Türkiye\'den Schengen Vizesi Başvuruları Artıyor

Avrupa Birliği (AB), 2024 yılına ilişkin Schengen vizesi istatistiklerini yayınladı. Veriler, Türkiye'den yapılan başvurulardaki artışın sürdüğüne işaret ediyor.

Schengen vizesi başvurularındaki artış sürerken bu başvurulara verilen olumsuz yanıtların oranında düşüş var.

AB verilerine göre, 2024'te Türkiye'den yapılan başvuru sayısı 1 milyon 173 bin 917 oldu.

Türkiye, bu sayıyla, 1 milyon 779 bin 255 başvuruyla ilk sırada yer alan Çin'in ardından ikinci sırada yer aldı. Türkiye'yi 1 milyon 108 bin 239 başvuruyla Hindistan izledi.

Türkiye'den 2024'te yapılan başvurulardan 993 bin 875'ine olumlu yanıt verildi. Bunlardan 645 bin 583'ü çok girişli vize oldu.

Bu rakamlar, 2024'te Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularının reddedilme oranının %14.5 olduğunu gösteriyor.

2023'te Türkiye'den 1 milyon 55 bin 885 vize başvurusu yapılmıştı. Bunlardan, 612 bin 841'i çok girişli olmak üzere 867 bin 646'sına olumlu yanıt verildi. Bu da ret oranının %16.1 olduğu anlamına geliyor.

AB'nin verileri, 2022'de ise Türkiye'den Schengen vizesi için 778 bin 409 başvuru yapıldığına, bunlardan, 504 bin 220'si çok girişli olmak üzere 645 bin 842 başvuruya olumlu yanıt verildiğine işaret ediyordu. 2022 için ret oranı %15.7'di.

Ortalamanın altında

2024'te Schengen vizesi için yapılan başvuruların toplamı 11 milyon 716 bin 723 olarak tespit edildi.

Verilen vize sayısı, 5 milyon 112 bin 40'ı çok girişli olmak üzere 9 milyon 793 bin 634 oldu.

Bu rakamlar başvuruların reddedilme oranının %14.8 olduğunu gösteriyor.

Schengen konsolosluklarının 2024'te vize başvurularına en fazla olumsuz yanıt verdiği ülke %62.8'le Komorlar Birliği oldu.

Bu ülkeyi %54.9'la Bangladeş izledi.

Üçüncü sırada ise %47.5 ile Pakistan yer aldı.

AB'nin İrlanda ve Kıbrıs dışındaki tüm üyeleriyle İsviçre, İzlanda, Liechtenstein ve Norveç'ten oluşan Schengen Bölgesi'ne 61 ülkenin vatandaşları vizesiz girebiliyor.

Başvurularda Yunanistan ilk sırada

AB'nin 2024 istatistikleri Türk vatandaşlarının en çok Yunanistan'dan Schengen vizesi talebinde bulunduğuna işaret ediyor.

AB'ye göre geçen yıl Yunanistan'a vize başvurusnda bulunan Türk vatandaşlarının sayısı 296 bin 377'ydi.

Başvuru sayısında Yunanistan'ı 215 bin 506'yla Almanya izliyor.

Türklerin en fazla vize başvurusu yaptığı üçüncü Schengen ülkesi ise 151 bin 640 başvuruyla Fransa.

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi almak için en az başvurdukları ülke ise 1303 başvuruyla Letonya oldu.

Bu ülkeyi 2 bin 6 başvuruyla Estonya ve 2 bin 163 başvuruyla Portekiz izledi.

Schengen Bölgesi genelinde 2024'te en fazla başvuru yapılan ülke 3 milyon 72 bin 728'le Fransa oldu.

Bu ülkeyi İspanya 1 milyon 634 bin 887 başvuruyla İspanya izledi.

Almanya, 1 milyon 512 bin 675 başvuruyla üçüncü sırada yer aldı.

Ret oranlarında artış 2015'ten sonra başladı

AB istatistiklerinde geriye doğru gidildiğinde Türk vatandaşlarının Schengen vizesi için yaptıkları başvuruların reddedilme oranlarının düzenli şekilde yükselmesinin 2015 sonrasında başladığı görülüyor.

2015'te Türkiye'den yapılan başvuruların reddedilme oranı %3.9'du.

Bu oran 2016'da %4.4, bir sonraki yıl ise %6.5 seviyesine yükseldi.

En önemli artış ise 2021'de oldu. AB'nin 2020 için tespit ettiği ret oranı %12.7'ydi.

2021'de bu oran, şu ana kadarki en yüksek seviye olan, %16.9 olarak belirlendi.

Türkiye'nin öncelikli beklentilerinden

Vizelere erişime ilişkin sorunların aşılması ve Türk vatandaşlarına muafiyet sağlanması Türkiye'nin AB'den öncelikli beklentilerinden.

AB verilerinde, ret oranında düşüş olduğu ve Türkiye'ye ilişkin oranın ortalamanın altında kalmaya devam ettiği görülse de Schengen vizesine erişim konusunda pratikte yaşanan sorunlar henüz aşılabilmiş değil.

Schengen vizesine erişim konusundaki sıkıntılar Türk medyasında sıklıkla işleniyor.

"Bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize kapılarını kapattığı" yönündeki iddialar da haberlere konu oldu.

AB'nin Türkiye Delegasyonu tarafından 2 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada ise bu iddialar yalanlanarak, "Aslında Schengen konsoloslukları, salgın öncesi rakamları önemli ölçüde aşarak rekor sayıda vize başvurusunu işleme almaktadır" denildi.

Son olarak Avrupa Parlamentosu, Türkiye Raporu'nda üye ülkelere vize konusunda "kapasite artırma" çağrısı yaptı.

Muafiyet için Türkiye'nin adım atması bekleniyor

AB ile Türkiye arasındaki vize muafiyeti süreci yıllardır ilerlemiyor.

Bunun başlıca nedeni ise Türkiye'nin, muafiyet için belirlenen ve kendisinin de onay verdiği 72 kriterden 6 tanesini henüz yerine getirmemiş olması.

AB kanadı bu alanda diyaloğa açık olunduğu yönünde açıklamalar yapıyor.

Bununla birlikte Türkiye kalan kriterleri yerine getirmeden muafiyet doğrultusunda herhangi bir adım atılmasının söz konusu olmayacağı mesajını net şekilde veriyor.

Türkiye'nin son dönemde çabalarını vize muafiyeti sürecinde ilerleme olana kadar vize kolaylığı sağlanmasına yönelik adımlar için yoğıunlaştırmış olması dikkat çekiyor.

Hangi kriterler karşılanmadı?

Türkiye'nin vize muafiyeti için karşılaması gereken 72 kriterden henüz yerine getirmediği son altı kriter şunlar:

-Terörle mücadele yasasında değişiklik.

-Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile operasyonel işbirliği anlaşması imzalanması.

- Avrupa Konseyi bünyesindeki Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun (GRECO) yolsuzlukla mücadele alanındaki önerilerinin uygulanması.

-Kişisel verilere yönelik yasal düzenlemelerin Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi.

-Suç bağlantılı konularda tüm AB üyeleriyle işbirliğine gidilmesi.

-Türkiye üzerinden kural dışı şekilde AB ülkelerine geçiş yapan kişilerin geri alınmasına ilişkin Geri Kabul Anlaşması'nın (GKA) tüm unsurlarıyla uygulanması.