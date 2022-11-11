Dendias Türkiye çıkışıyla dikkat çekti: Seçimlerden sonra sorunları çözebiliriz - Son Dakika
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Dendias Türkiye çıkışıyla dikkat çekti: Seçimlerden sonra sorunları çözebiliriz

11.11.2022 19:19
Dendias Türkiye çıkışıyla dikkat çekti: Seçimlerden sonra sorunları çözebiliriz

Türkiye ile aralarındaki tek problemin deniz yetki alanlarının sınırlandırılması olduğunu iddia eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias sorunun çözümü için seçimleri işaret etti. Dendias, "Türkiye'deki seçimlerden sonra, Türkiye ile olan tek ikili anlaşmazlığımızı her zaman Uluslararası Deniz Hukuku temelinde müzakere edebileceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullanırken, seçimlerin ardından sorunların nasıl çözüleceği merak konusu oldu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Bou Habib ile bir araya geldi. İkili görüşmede bölgesel konular üzerine değerlendirmelerde bulunan Dendias'ın Türkiye'yle ilgili kullandığı ifadeler dikkat çekti.

TÜRKİYE'YE MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE MESAJI

Libya'da "yeni bir hükümetin seçilmesinin" ardından Yunanistan'ın Libya ile münhasır ekonomik bölgelerin sınırlarının belirlenmesini "dört gözle" beklediğini söyleyen Dendias, "Bu, başka bir istikrar üçgeni yaratacaktır: Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Mısır, Libya... Ve bu örneğin komşu Türkiye'ye de genişletilmesini istiyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERDEN SONRA ANLAŞMAZLIĞI MÜZAKERE EDEBİLİRİZ"

Dendias, Türkiye ile tek ihtilafın deniz yetki alanlarının sınırlandırılması olduğunu iddia ederken, sorunların çözümü için seçimlerden sonrasını işaret etti. Yunan Dışişleri Bakanı, "Türkiye'deki seçimlerden sonra, Türkiye ile olan tek ikili anlaşmazlığımızı her zaman Uluslararası Deniz Hukuku temelinde müzakere edebileceğimizi umuyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE PROVOKASYON PEŞİNDE KOŞUYOR"

Dendias, Türkiye'nin "provokasyon peşinde koşup uluslararası hukukla hiçbir ilgisi olmayan pozisyonları dayatmaya çalışarak, Türk hükümeti ile Trablus hükümeti arasındaki son geçersiz, yasadışı, var olmayan hidrokarbon kullanım mutabakatı gibi coğrafyayı ve basit sağduyuyu göz ardı eden çözümler arayarak" tam tersi yönde hareket ettiğini ileri sürdü.

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Nikos Dendias, Yunanistan, Türkiye, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dendias Türkiye çıkışıyla dikkat çekti: Seçimlerden sonra sorunları çözebiliriz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dendias Türkiye çıkışıyla dikkat çekti: Seçimlerden sonra sorunları çözebiliriz - Son Dakika
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