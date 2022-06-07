Türkiye'nin harekat hazırlığı sinyali terör örgütlerini gerdi! Suriye'de kanlı ittifak anlaşması

Taksiden çıplak şekilde inen kadın, hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yaptı

ABD desteğini arkasına alan ve terör örgütleriyle organik bağı olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye'nin başlatması olası sınır ötesi operasyona karşı koymak ve Suriye topraklarını korumak için Suriye ordusu ile koordinasyona geçeceğini açıkladı.

KARAR OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIDA ALINDI

Sözcü'nün haberine göre SDG'nin yaptığı açıklamaya göre, karar üst düzey SDG yetkililerinin Türkiye'nin başlatacağını açıkladığı yeni sınır ötesi operasyonu ele aldığı olağanüstü toplantıda alındı.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI SONRASINDA HAREKETLİLİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin Tel Rıfat ve Menbiç kentlerinden terör örgütü YPG'yi çıkarmak için sınır ötesi operasyon düzenleyeceğini açıklamıştı. Suriye'nin kuzeydoğusu ve doğusunu kontrol altında tutan SDG'nin gücünün büyük bölümünü terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG oluşturuyor. Türkiye'nin NATO müttefiki ABD, SDG'yi desteklerken SDG ayrıca Suriye hükümeti ve müttefiki Rusya ile birlikte hareket ediyor.

TERÖRİST ELEBAŞI NE DEMİŞTİ?

Omurgasını terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantıları PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden Mazlum Abdi önceki gün İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşmuştu. Abdi, Türkiye karşıtı açıklamalar yaparken Suriye lideri Beşar Esad'a da Türk askerlerine karşı nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda ise "tavsiye" vermişti. Terörist elebaşı, Şam yönetiminin Türk savaş uçaklarına karşı hava savunma sistemleri kullanması önerisinde bulundu.

SURİYE ORDUSUNA SKANDAL TAVSİYE

Terörist elebaşı Abdi, "Güçlerimiz Türkiye'ye karşı savaşmak için Suriyeli askerlerle iş birliği yapmaya hazır. Fakat şu an ek asker göndermeye gerek yok" dedi. Abdi, "Suriye ordusunun Suriye topraklarını korumak için yapacağı en önemli şey Türk uçaklarına karşı hava savunma sistemini kullanmak" ifadesini kullanmıştı.