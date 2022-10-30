Türkiye ve Libya ilişkileri Mısır Dışişleri Bakanı'nı sinirlendirdi: Türkiye ile temasları durdurduk - Son Dakika
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Türkiye ve Libya ilişkileri Mısır Dışişleri Bakanı'nı sinirlendirdi: Türkiye ile temasları durdurduk

30.10.2022 16:11

Türkiye, Libya ile 2 yıl önce kıta sahanlığı anlaşması yapmıştı. Daha sonra ise iki ülke hidrokarbon aranması konusunda da bir anlaşma imzalanması çevre ülkeleri huzursuz ederken Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye'nin Libya politikalarını değiştirme sinyali vermediğini söyleyerek normalleşme sürecini askıya aldıklarını açıkladı.

2021 Mayıs ayında Türkiye'den, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyet, iki günlük görüşmeler için Kahire'ye gitmesi ile Mısır ve Türkiye arasındaki ilişkiler yeniden normalleşme evresine girmişti. Daha sonra ise Türkiye'nin Libya ile geçtiğimiz aylarda hidrokarbon anlaşmasının ardından Mısır, buna tahammül edemedi.

"GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI"

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye'nin Libya ile uluslararası hukuktan doğan haklarından yaptığı yasal anlaşmayı kabul etmeyerek, görüşmelerin iki turdan sonra "Türkiye'nin Libya politikasında bir değişiklik olmadığı" gerekçesiyle askıya alındığını söyledi.

LİBYA'DAKİ ASKERLERE DE DEĞİNDİ

Şukri ayrıca meşru hükümetin daveti üzerine Libya'ya giden Türk askeri için, "Şu ana kadar yabancı güçlerin Libya'yı terk etmemiş olması ve bu amaca ulaşmak için kararlı tedbirlerin alınmamış olması endişe vericidir" dedi.

HİDROKARBON ANLAŞMASI RAHATSIZLIK YARATTI

Türkiye-Libya arasında imzalanan hidrokarbon anlaşması sonrasında Mısır ve Yunanistan'da tepkiler gelmişti. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Libya'da Tobruk'taki Temsilciler Meclisi ve başkent Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki anlaşmazlığa değinerek, Trablus yönetiminin böyle bir anlaşma imzalamaya yetkisi olmadığını da söylemişti.

HİDROKARBON ANLAŞMASI NEDİR?

Hidrokarbon anlaşması, Türkiye ile Libya arasında yapılan bir enerji anlaşmadır. Bu anlaşma ile Türkiye, Libya'nın da kıta sahanlığını kullanarak petrol ve türevi olan hidrokarbon çıkarmak için uluslararası haklara sahip olacak.

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Son Dakika Dünya Türkiye ve Libya ilişkileri Mısır Dışişleri Bakanı'nı sinirlendirdi: Türkiye ile temasları durdurduk - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye ve Libya ilişkileri Mısır Dışişleri Bakanı'nı sinirlendirdi: Türkiye ile temasları durdurduk - Son Dakika
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