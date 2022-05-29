İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Türkiye'nin YPG/PKK terör örgütüne yönelik Suriye'de olası bir askeri operasyonuna dair katıldığı bir basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Hatibzade, basın toplantısının soru-cevap kısmında, "Suriye'de olası bir Türk askeri operasyonuna" ilişkin bir soruya verdiği cevapta, "İran, aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için diğer ülkelerin topraklarında herhangi bir askeri harekata ve güç kullanımına karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.
Böyle bir harekatın, Suriye'nin "toprak bütünlüğünün ve ulusal egemenliğinin ihlali olacağını" savunan Hatibzade, olası bir Türk askeri harekatının durumu "daha karmaşık hale getireceğini ve gerilimi artıracağını" iddia etti.
İran, Suriye topraklarında Afgan mülteciler ve Pakistan vatandaşı milislerden oluşturduğu silahlı grupları kullanarak Esed rejimini destekliyor. Tahran yönetimi, İran Devrim Muhafızları komutanları ve onlara bağlı bazı unsurları da yine Suriye topraklarında aktif şekilde kullanıyor.
Son Dakika › Dünya › Türkiye'nin Suriye'de olası sınır ötesi operasyonuna İran'dan açıklama geldi: Askeri harekata ve güç kullanımına karşıyız - Son Dakika