Türkiye'nin Üç Deniz Girişimi'nde Stratejik Ortaklığı

TÜRKİYE'nin; Baltık Denizi, Adriyatik Denizi ve Karadeniz'e kıyıdaş Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin katılımcı üye olduğu Üç Deniz Girişimi'ne (ÜDG) 'stratejik ortaklık' başvurusu kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; Üç Deniz Girişimi, 2015 yılında Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve dönemin Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic'in girişimleriyle kuruldu. Baltık Denizi, Adriyatik Denizi ve Karadeniz'i içeren, görece daha eski ve yetersiz enerji, dijital ve fiziki ulaştırma altyapısına sahip Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin altyapılarını ve bağlantısallığını güçlendirmeyi amaçlayan platforma, sadece AB ülkeleri 'katılımcı üye' olabiliyor. ÜDG içerisinde; 'katılımcı üyeler', girişime mali destekte bulunabilecek veya prestij kazandırabilecek ülkelerden oluşan 'stratejik ortaklar', Ukrayna ve Moldova gibi ülkeleri dahil etmek üzere tasarlanan 'ortak katılımcılardan' oluşan 3 farklı statü bulunuyor. ÜDG'ye herhangi bir statü için başvuru yapan ülkelerin başvurularının onaylanması, katılımcı üye ülkelerin oydaşmasıyla mümkün oluyor. ÜDG'nin 11 Nisan 2024'te Vilnius'ta düzenlenen 9'uncu Zirvesi'nde Türkiye dahil 6 ülke özel konuk statüsünde katılım sağladı. ÜDG'nin 10'uncu Zirvesi de 28-29 Nisan 2025'te Varşova'da düzenlendi. Türkiye'nin 'stratejik ortaklık' başvurusu üye ülkelerce kabul edildi.

Bu platform, Türkiye'nin enerji, ulaştırma ve dijital altyapı alanlarındaki iş birliklerini çok taraflı bir arenada ele almasını sağlayacak. Girişim kapsamında, Türkiye'nin de öncelik verdiği ekonomik büyüme, yeni altyapı yatırımları ve enerji güvenliği öne çıkarılıyor. Bu bağlamda, Ukrayna'nın yeniden imarı ve altyapının iyileştirilmesi de bu platformun ana gündem maddelerinden biri olacak. Ayrıca, somut projelerle ilerleme sağlanması amacıyla anılan girişimin bir diğer önemli boyutu da özel sektörle sağlanan etkileşim olacak. Her zirve paralelinde bir de iş forumu düzenlenecek.