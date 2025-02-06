Türkiye\'nin yeni askeri projesi Çin\'i panikletti

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun yayın organı "PLA Daily" gazetesinde yayımlanan bir makalede, Türkiye'nin büyük bir uçak gemisinin yapımına başladığını duyurduğu bildirildi.

"TÜRKİYE, ÇİFT UÇAK GEMİSİ GRUBU OLUŞTURMAYA BAŞLADI"

Makalede, 60 bin tonluk geminin, Türkiye'nin halen sahip olduğu en büyük savaş gemisi olan 28 bin tonluk TCG Anadolu'dan iki kat büyük olacağı belirtilerek, "Türkiye, çift uçak gemisi grubu oluşturmaya başladı" başlığı kullanıldı.

"TÜRKİYE'NİN BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİ OLMASINI SAĞLAYACAK"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yeni uçak gemisi ile bir denizaltı ve bir muhribin inşasını da içeren üç yeni savaş gemisinin yapımına başlandığını açıkladığı kaydedilen makalede, "Bu hamle, Türkiye'nin çift uçak gemisi grubuna sahip birkaç ülkeden biri olmasını sağlayacak." ifadesine yer verildi.

"TOPLAM 50 SAVAŞ UÇAĞI TAŞIYABİLECEK"

Makalede, İstanbul Tersanesi'nde yapılan geminin, 285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde ve 10,1 metre batma mesafesine sahip olacağı; 25 knot azami hıza ve 10 bin deniz mili menzile ulaşabileceği; uçuş güvertesinde 20, hangarında ise 30 uçakla toplam 50 savaş uçağını taşıyabileceği belirtildi.

"YERLİLİK ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNE ÇIKACAK"

Yeni gemide yerlilik oranının TCG Anadolu'ya kıyasla yüzde 80'in üzerine çıkmasının beklendiğine işaret edilen makalede, geminin, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği 32 hücreli dikey fırlatma sistemi, 4 yakın hava savunma sistemi ve 7 uzaktan kumandalı silah istasyonu ile donatılacağı, Türkiye'nin kendi geliştirdiği uçak fırlatma sisteminin de bu gemiye entegre edilmesinin hedeflendiği bilgisine yer verildi.

"TÜRK DONANMASI, HİNT OKYANUSU VE ATLANTİK GİBİ UZAK BÖLGELERDE OPERASYON YAPABİLECEK"

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı ihtilaflar nedeniyle denizlerdeki kontrolünü güçlendirme ihtiyacının yanı sıra küresel etkisini artırmak için de deniz gücünü kuvvetlendirmeye yöneldiğine dikkat çekilen makalede, şu değerlendirmeye yer verildi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi küresel ölçekte etkili bir ülke haline getirmeyi amaçlıyor. Büyük bir uçak gemisiyle Türk Donanması, Hint Okyanusu ve Atlantik gibi uzak bölgelerde operasyon yapabilecek."