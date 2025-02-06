Türkiye'nin yeni askeri projesi Çin'i panikletti - Son Dakika
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Dünya

Türkiye'nin yeni askeri projesi Çin'i panikletti

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Türk savunma sanayisinin milli uçak gemisi projesi Mavi Vatan, Çin'de ordu gazetesinde geniş yer buldu. Haberde, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi küresel ölçekte etkili bir ülke haline getirmeyi amaçlıyor. Büyük bir uçak gemisiyle Türk Donanması, Hint Okyanusu ve Atlantik gibi uzak bölgelerde operasyon yapabilecek' denildi.

06.02.2025 19:31  Güncelleme: 20:13
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun yayın organı "PLA Daily" gazetesinde yayımlanan bir makalede, Türkiye'nin büyük bir uçak gemisinin yapımına başladığını duyurduğu bildirildi.

Türkiye'nin yeni askeri projesi Çin'i panikletti!

"TÜRKİYE, ÇİFT UÇAK GEMİSİ GRUBU OLUŞTURMAYA BAŞLADI"

Makalede, 60 bin tonluk geminin, Türkiye'nin halen sahip olduğu en büyük savaş gemisi olan 28 bin tonluk TCG Anadolu'dan iki kat büyük olacağı belirtilerek, "Türkiye, çift uçak gemisi grubu oluşturmaya başladı" başlığı kullanıldı.

Türkiye'nin yeni askeri projesi Çin'i panikletti!

"TÜRKİYE'NİN BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİ OLMASINI SAĞLAYACAK"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yeni uçak gemisi ile bir denizaltı ve bir muhribin inşasını da içeren üç yeni savaş gemisinin yapımına başlandığını açıkladığı kaydedilen makalede, "Bu hamle, Türkiye'nin çift uçak gemisi grubuna sahip birkaç ülkeden biri olmasını sağlayacak." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin yeni askeri projesi Çin'i panikletti!

"TOPLAM 50 SAVAŞ UÇAĞI TAŞIYABİLECEK"

Makalede, İstanbul Tersanesi'nde yapılan geminin, 285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde ve 10,1 metre batma mesafesine sahip olacağı; 25 knot azami hıza ve 10 bin deniz mili menzile ulaşabileceği; uçuş güvertesinde 20, hangarında ise 30 uçakla toplam 50 savaş uçağını taşıyabileceği belirtildi.

Türkiye'nin yeni askeri projesi Çin'i panikletti!

"YERLİLİK ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNE ÇIKACAK"

Yeni gemide yerlilik oranının TCG Anadolu'ya kıyasla yüzde 80'in üzerine çıkmasının beklendiğine işaret edilen makalede, geminin, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği 32 hücreli dikey fırlatma sistemi, 4 yakın hava savunma sistemi ve 7 uzaktan kumandalı silah istasyonu ile donatılacağı, Türkiye'nin kendi geliştirdiği uçak fırlatma sisteminin de bu gemiye entegre edilmesinin hedeflendiği bilgisine yer verildi.

Türkiye'nin yeni askeri projesi Çin'i panikletti!

"TÜRK DONANMASI, HİNT OKYANUSU VE ATLANTİK GİBİ UZAK BÖLGELERDE OPERASYON YAPABİLECEK"

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı ihtilaflar nedeniyle denizlerdeki kontrolünü güçlendirme ihtiyacının yanı sıra küresel etkisini artırmak için de deniz gücünü kuvvetlendirmeye yöneldiğine dikkat çekilen makalede, şu değerlendirmeye yer verildi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi küresel ölçekte etkili bir ülke haline getirmeyi amaçlıyor. Büyük bir uçak gemisiyle Türk Donanması, Hint Okyanusu ve Atlantik gibi uzak bölgelerde operasyon yapabilecek."

Türkiye\'nin yeni askeri projesi Çin\'i panikletti
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Türkiye'nin yeni askeri projesi Çin'i panikletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Ali null:
    TÜRKİYE İLK 5 E GİRSİN İNŞ TÜRKÜN TÜRKTEN BAŞKA DOSTU YOKTUR 156 10 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    Amerika'nın panikletemediği Çini güzel ülkem panikletti he vay anasını 112 29 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    ÖNCEKİLER FRAGMANDI ASIL DİZİ YENİ BAŞLIYOR 15 YIL DEVAM EDECEK TABİKİ BU ARADA PROJELERİ CHP ANAYASA MAHKEMESİNE ŞİKAYET ETSEDE GECİKME YAŞANACAK AMA ENGEL OLAMAYACAKLAR OLAMAYACAKLAR 88 43 Yanıtla
  • Ali Güven:
    yakında tüm İslam ülkeleri bize gelirler inşaallah 82 16 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    çok korkmuştur beni aradılar bende boşuna korkmayın bizimkilerin işi gücü palavra dedim 55 30 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    dosta güven düşmana korku ama kim dost kim düşman belli değil filistin için miting israil ile nonstop ticaret 56 15 Yanıtla
  • KAPLAN BEY:
    bu nasıl bir haber başlığı be biraz dürüst habercilik yağın çin neden paniklesin bizde olupta çinde olmayan ne çin bizi bir savaşta rakip bile görmüyor biraz gerçekci habercilik yağın saçma sapan başlıklar atıyorsunuz 52 16 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Çin dev bir güç. Çinliler bambaşka bir zeka. Boşunamı tüm Dünya Çin den korkuyor. Adı üstünde Çin bu gardaş. 34 15 Yanıtla
  • Cenk:
    Adamlar ABD den korkmadi, ama bizden korktukları için Çin seddinin üzerine ilave kat çıkmışlar. Ülkede ne zaman işler kötü gitse hemen bir dini yada milli fragman çıkıyor. Bakın adamların arabaları ve binlerce ürünü ülkemizin her yerinde boy gösteriyor yetmedi bizim üzerimizden dünyayada satıyorlar.. 30 14 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    çok panik oldular habere. ak 29 11 Yanıtla
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