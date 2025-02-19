Türkiye-Romanya Savunma İş Birliği Görüşmeleri - Son Dakika
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Türkiye-Romanya Savunma İş Birliği Görüşmeleri

Türkiye-Romanya Savunma İş Birliği Görüşmeleri

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, IDEX 2025 kapsamında Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile bir araya gelerek savunma sanayii iş birliği ve ortak projeleri görüştü.

19.02.2025 12:54  Güncelleme: 12:55
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CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, IDEX 2025 kapsamında Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, IDEX ve NAVDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ile Konferansı'na katılmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) temaslarını sürdürüyor. Görgün, temasları kapsamında Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar, Savunma Sanayii Başkanlığı standını ziyaret ederek Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün ile bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Romanya arasındaki savunma sanayii iş birliği, ortak projeler ve stratejik iş birlikleri ele alındı. Bölgesel ve küresel güvenlik perspektifinde iki ülkenin savunma sanayiinde daha yakın iş birlikleri geliştirmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Türk savunma sanayii, uluslararası iş birlikleriyle güçlenmeye ve bölgesel güvenliğe katkı sağlamaya devam ediyor" denildi.

'TÜRK SAVUNMA SANAYİ KÜRESEL ARENADA GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR BİR AKTÖR OLMAYA DEVAM EDİYOR'

Temaslar kapsamında ayrıca, BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın ROKETSAN standını ziyaret ettiği belirtildi. Açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, IDEX 2025 kapsamında ROKETSAN'ımızı ziyaret etti. Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, bu önemli ziyarette kendisine eşlik etti. Ziyaret sırasında, Türkiye ve BAE arasındaki dostluk, stratejik iş birlikleri ve sürdürülebilir ticaret hedefleri ele alındı. Savunma sanayii alanında güçlenen ilişkiler, ortak projelerin geliştirilmesi ve teknoloji transferi konularında önemli değerlendirmeler yapıldı. Türk savunma sanayii, uluslararası ortaklıklarını derinleştirerek küresel arenada güçlü ve güvenilir bir aktör olmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Türkiye-Romanya Savunma İş Birliği Görüşmeleri - Son Dakika

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