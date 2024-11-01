Türkiye-Romanya Ticaret Toplantısı - Son Dakika
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Türkiye-Romanya Ticaret Toplantısı

Türkiye-Romanya Ticaret Toplantısı

Bakan Bolat, Türkiye-Romanya JETCO toplantısında ticaret hacmini 15 milyara çıkarmayı hedefliyor.

01.11.2024 13:49
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Romanya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) 2'inci dönem Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Romanya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) 2'inci dönem Toplantısı'na katıldı. Toplantı kapsamında yaptığı açıklamada, " Bükreş'te Romanya Ekonomi, Girişimcilik ve Turizm Bakanı Sayın Ştefan-Radu Oprea'nın ev sahipliğinde Türkiye-Romanya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) ikinci dönem toplantısını gerçekleştirdik. JETCO Toplantısının Türkiye ve Romanya'nın ortaklığını daha da güçlendirme ve 10,6 milyar dolar olan ikili ticaret hacmimizi 15 milyara çıkarma noktasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Türkiye olarak, önemli yatırımcılardan biri olduğumuz Romanya'da, bu yatırımlarımızı daha da çeşitlendirmek ve iş birliği alanlarını genişletmek arzusundayız. Bu doğrultuda bugün iş dünyamızdan temsilcilerin de katılımı ile düzenlediğimiz toplantıda savunma sanayi, enerji, yeşil dönüşüm, dijital ekonomi başta olmak üzere yeni iş birliği olanaklarını ele aldık ve Gümrük Birliği modernizasyonunun Romanya ve AB ile ilişkilerimize olumlu yansıtacağını belirttik. Toplantı çerçevesinde ilişkilerimizi daha da ileri seviyeye taşımak için imzaladığımız Ortak Protokolün her iki ülke açısından hayırlı olmasını temenni eder, ev sahibi Romanya'ya sıcak misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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