Türkiye ve Malezya\'dan savunma sanayiinde 3 anlaşma

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere gerçekleştirdiği Malezya ziyareti kapsamında, Türkiye ve Malezya arasında savunma sanayii alanında üç yeni anlaşma imzalandı.

Anlaşmaları, Türkiye adına Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün imzaladı. Savunma Sanayii Başkanlığı, Malezya Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Başkanlığı ve Selangor Eyalet Hükümeti ile anlaşmalar gerçekleştirdi. Başkanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya ziyareti kapsamında, Malezya Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Başkanlığı ve Selangor Eyalet Hükümeti ile akıllı şehir güvenlik, trafik sistem çözümleri, haberleşme sistemleri ve diğer yüksek teknolojili güvenlik çözümleri konularında anlaşmalar imzaladı."

MALEZYA-TÜRKİYE İŞ FORUMU'NDA İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Haluk Görgün, DEİK Malezya-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülkenin savunma sanayii alanındaki güncel iş birliklerini ve gelecek hedeflerini paylaştı. Forumda, "Ortak hedeflerle dolu bir gelecek bizi bekliyor" denildi.