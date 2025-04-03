Türkiye'ye en fazla düzensiz göçmen yollayan ülke belli oldu - Son Dakika
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Dünya

Türkiye'ye en fazla düzensiz göçmen yollayan ülke belli oldu

Türkiye\'ye en fazla düzensiz göçmen yollayan ülke belli oldu

Türkiye'de bu yıl 29 bin 28, 2020'den bu yanaysa 1 milyon 79 bin 192 düzensiz göçmen yakalandı. Türkiye'ye en fazla düzensiz göçmen yollayan ülke Afganistan oldu.

03.04.2025 09:46
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İçişleri Bakanlığı verilerine göre; Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2020'de 122 bin 302, 2021'de 162 bin 996, 2022'de 285 bin 27, 2023'te 254 bin 8 ve 2024'te 225 bin 831 oldu. Son 5 yılda en fazla yakalanan göçmen grubunu Afganistan uyruklular oluşturdu, ikinci sırada Suriyeliler yer aldı.

EN FAZLA AFGANİSTAN

Bu yıl ocakta 16 bin 60, şubatta 10 bin 58, 13 Mart itibarıyla 4 bin 400 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı. Bu yıl en fazla yakalanan göçmen grubunu Afganistan, Suriye, Özbekistan, Mısır, Türkmenistan, Fas, İran, Cezayir ile Azerbaycan oluşturdu.

2 BİN 169 GÖÇMEN KAÇAKÇISI

Göçmen kaçakçılığına karşı mücadelede 2020'den itibaren yakalanan kaçakçı sayısı arttı. 2020'de 4 bin 358, 2021'de 7 bin 942, 2022'de 9 bin 149, 2023'te 10 bin 482, 2024'te 13 bin 20, bu yıl 13 Mart itibarıyla da 2 bin 169 göçmen kaçakçısı yakalandı.

TÜRKİYE'DEKİ YABANCI SAYISI

Türkiye'de ikamet izni ile yaşayan yabancı sayısı, 13 Mart itibarıyla 1 milyon 76 bin 643 oldu. İkamet izni ile 120 bin 301 Türkmenistan, 84 bin 85 Azerbaycan, 81 bin 635 Rusya, 76 bin 601 İran, 73 bin 178 Suriye, 68 bin 341 Irak, 58 bin 208 Özbekistan, 43 bin 934 Kazakistan, 36 bin 897 Afganistan, 32 bin 785 Ukrayna uyruklu Türkiye'de bulunuyor. Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı, 2 milyon 810 bin 977 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: DHA

Afganistan, Güvenlik, 3-sayfa, Türkiye, Göçmen, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'ye en fazla düzensiz göçmen yollayan ülke belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat denizli:
    yuh ya bu kadar iktidar yanlisi olmayin en az 9 10 milyon suriyeli var zaten bakin suriyeli diyorum.. butun vatan hainlerini icimize soktular 14 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Turkiye uzerinden Avrupa ulkelerine 4 0 Yanıtla
  • 6490203:
    göçmenler ülkesi Türkiye varol 3 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Bir bunu birinin üstüne atmamıştınız düzenli olunca ne oluyor 7 milhon suriyeliyi al besle sonra afkanistan yollamış de nasıl olsa toplumu avel görüyorsunuz yer diye 1 0 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    Hepsini yollayın gitsin ne işleri var bu ülkede ne yapıyorlarsa yapsınlar kardeşim bıktık artık ya bu kadar misafirlik mi olur 0 0 Yanıtla
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