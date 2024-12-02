Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi - Son Dakika
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Dünya

Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi

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Suriye'de harita neredeyse yeniden belirlendi. Suriye rejiminin ordusuyla çatışma halinde olan HTŞ ve beraberindeki silahlı gruplar Halep ve İdlib'in ardından Hama'ya doğru ilerleyişini sürdürürken; Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu başlattı. SMO, Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamına hakim olurken, bölgeden gelen bir görüntü ise dikkat çekti. Suriyeli Türkmenlerden oluşan grupların Tel Rıfat'a mehter marşlarıyla girdiği anlar ise dikkat çekti.

02.12.2024 07:22  Güncelleme: 07:32
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Suriye'de adeta kartlar yeniden dağıtılırken, harita bir kez daha değişti. Rejim karşıtı muhaliflerin başlattığı operasyonlar bir anda tüm dünyanın gündemine oturdu. Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep'i ele geçirmeyi başaran muhalifler, ilerleyişini sürdürüyor. HTŞ ve beraberindeki silahlı gruplar İdlib'i de rejim güçlerinden geri alırken bir sonraki hedefin Hama olacağı belirtildi.

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla hakimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybeden Suriye rejim güçleri ise, söz konusu gruplar karşısında terör örgütü PKK/ YPG'den destek istedi ve bu durum PKK/YPG'ye alan açtı.

SURİYE REJİMİ, PKK/YPG'YE DEVRETMEYE BAŞLADI

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladı, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine geldi ve örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edilmeye başlandı.

TERÖR KORİDORU TEHLİKESİ

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye rejim güçleri kontrolündeki bölgelerin kendilerine bırakışını fırsat bilerek, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu, ancak bu planı gören Suriye Milli Ordusu (SMO) harekete geçti.

SMO, ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU BAŞLATTI

SMO, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu başlattı. Güvenlik kaynaklarına göre, SMO, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel oldu. SMO'nun askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin yer aldığı Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirmesiyle, PKK/YPG'nin Tel Rıfat- Münbiç lojistik hattı kesintiye uğradı.

TEL RIFAT İLÇE MERKEZİNİN TAMAMINA HAKİM OLDULAR

Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamına hakim olurken, dış kesimlerde ilerlemeye devam ediyor.

TEL RIFAT'A MEHTER MARŞIYLA GİRDİLER

Öte yandan bölgeden gelen bir görüntü ise sosyal medyada gündem yarattı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun paylaştığı görüntülerde Suriyeli Türkmenlerden oluşan grupların Tel Rıfat'a mehter marşlarıyla girdiği görüldü. Bir ordu mensubunun ise toprağı öptüğü görüldü. Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat, 8 yıldır YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolünde bulunuyordu.

Türkmenler, Tel Rıfat\'a mehter marşıyla girdi

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Son Dakika Dünya Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmetali Karatay:
    Gidin gidin mehter marşı ile bataklığa gitmeye devam edin 6 89 Yanıtla
  • Seçmece null:
    Videonun 8. saniyesinde secdede olan yiğit ! Sana selam olsun.... 64 1 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL:
    vakit tamamdır Abbas!! 22 0 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Suriyeli gençler herkes askere o zaman adam olursunuz 10 4 Yanıtla
  • Ugur Sonmez:
    Oralarda ne işimiz var diyenlere cevap olsun bu marş oralar zaten bizim binlerce km den gelen Amerikanın ne işi var diye soran yok 0 0 Yanıtla
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